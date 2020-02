Anna Lou Castoldi, figlia Morgan e Asia Argento/ Nonna: “L’ho seguita per molti anni”

Anna Lou Castoldi è la figlia di Morgan e Asia Argento, concorrente della nuova edizione di Pechino Express 2020. Nata dalla storia d’amore tra il cantautore e l’attrice e regista, Anna Lou ha 18 anni ed è una piccola star sui social. Dopo che i genitori hanno deciso di separarsi nel 2017, la ragazza ha vissuto un rapporto contrastante con il padre, ma nell’ultimo periodo i due si sono riavvicinati. Lo conferma anche la nonna, la signora Luciana Colnaghi, a Vieni da me: “Non mi sono mai intromessa con le sue donne ed i figli. Ho seguito Anna Lou per moltissimi anni. È molto affezionata. Mi sono dedicata come nonna. Lui ama molto i figli, solo che glieli portano via“. Ma la conferma arriva anche dal profilo social di Morgan dove ha pubblicato una lunga lettera dedicata alla sua prima figlia. “Finché sei stata bambina ci siamo amati come un grande e un bambino – si legge nelle lettera – , e tu sei stata la bambina più bella e amorevole del mondo, hai fatto tutta la tua infanzia nelle vesti di un angelo, che tu sei, ma un angelo bambino, che gioca, che ride e che piange, che dà bacini e carezze e che manda dolcezze in ogni cosa che fa. Ma eri bambina e io ero papà – scrive Morgan. La lettera continua con Morgan che scrive: “Oggi quella bambina è una donna, è ancora quell’angelo là e io ancora il suo papà, ma finalmente lei sa quello che fa e finalmente si possono parlare da pari, con l’amore che sanno e le parole che hanno. Io non vedevo l’ora che arrivasse questo momento, Anna, figlia mia. Io voglio costruire con te il legame che desidero e che so essere possibile. Sfruttiamo questa occasione che la vita ci ha dato, basta poco perché si attui, ci siamo quasi”.

Anna Lou Castoldi, le scuse su Instagram

Una lettera di scuse e di amore quella scritta da Morgan alla figlia Anna Lou Castoldi che, a differenza di mamma e papà, non è molto interessata al mondo dello spettacolo. La ragazza, molto famosa e seguita su Instagram, si è fatta conoscere quando lo scorso anno proprio sui social ha pubblicato una serie di Stories in cui deturpava un sedile di un autobus dell’atal a Roma. Un gesto di vandalismo che non è passato inosservato, visto che imbrattare i mezzi di trasporto pubblici è considerato un reato e come tale punibile con reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a mille euro. Il gesto ha catalizzato l’attenzione mediatica con la figlia di Asia Argento e Morgan che è corsa subito ai ripari chiedendo scusa a tutti: “È vero. Ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco. Ora lo vedo, ho sbagliato e chiedo scusa. Non però in modo formale, conformista, come chi lo “deve” fare, ma chiederò scusa in modo sincero, col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e che parla solo per offendermi ma non c’entra nulla“. La ragazza, infatti, nel chiedere scusa si è difesa anche da chi continua a giudicarla e attaccarlo solo perché “figlia di”: “Non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA