Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento compie 22 anni/ “Sei la mia ragione di vita!”

Asia Argento festeggia su Instagram i 22 anni di sua figlia Anna Lou Castoldi

Per i personaggi pubblici il mondo dei social rappresenta la migliore finestra per raccontare aneddoti di vita privata, soprattutto quando si tratta di momenti da celebrare. A dimostrarlo sono gli ultimi contenuti postati da Asia Argento che ha voluto raccontare ai suoi follower tutto il suo amore per sua figlia Anna Lous Castoldi, in occasione del suo ventiduesimo compleanno. Nello specifico – come riporta Leggo – l’attrice ha pubblicato una serie di scatti della figlia avuta con Morgan, alias Marco Castoldi.

Il post pubblicato da Asia Argento su Instagram sembra passare in rassegna tutte le fasi cruciali della crescita di sua figlia Anna Lou Castoldi. Gli scatti ritraggono la giovane prima in giovane età, poi in adolescenza fino ad arrivare proprio al giorno del suo ventiduesimo compleanno. Non poteva mancare anche una toccante didascalia; una dedica colma d’amore e d’orgoglio con parole che solo una madre può essere capace di esprimere. “Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita“.

Anna Lou Castoldi, la toccante dedica di sua madre Asia Argento: “Fiera di quello che sei…”

La didascalia di Asia Argento per sua figlia Anna Lou Castoldi, in occasione del 22esimo compleanno, continua così: “Sono fiera di quello che sei e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente è aperta. E’ un privilegio poter essere tua madre, ti amo più di ogni cosa“. Si conclude così il toccante messaggio dell’attrice per sua figlia, ostentando la bellezza del rapporto d’amore che le lega e soprattutto la massima ammirazione per il percorso di vita intrapreso.

Anna Lou Castoldi – figlia di Asia Argento e Morgan – ha scelto tra l’altro di non seguire le orme dei suoi genitori. La giovane ha comunque intrapreso un percorso artistico e, come dichiarato tempo fa, spera un giorno di poter vivere della sua passione. La ragazza è infatti appassionata di pittura, ma non disdegna la recitazione. Come riporta Leggo, Anna Lou Castoldi si è trasferita in un piccolo borgo con l’obiettivo di mantenersi da sola e trovare la chiave del proprio futuro. “Con l’arte non riesco ancora a camparci, quindi cerco di darmi da fare. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose; è vero che è stressante, ma è parte della vita“.











