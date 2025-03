Anna Lou Castoldi dopo l’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle è pronta a mettersi in gioco e alla prova in “Obbligo o verità“, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai2. La figlia di Asia Argento e Morgan sta vivendo un momento di grande popolarità proprio grazie alla partecipazione al popolare dance show di Milly Carlucci che l’ha fatta conoscere al grande pubblico in una veste del tutto inedita. A soli 23 anni, Anna Lou è felicissima di essere nata in una famiglia d’artisti e non lo nasconde affatto visto che, durante l’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato: “sono grata per essere nata in una famiglia di artisti”.

Non solo, la figlia di Asia Argento e Morgan ha parlato della sua famiglia rivelando: “è particolare perché i miei genitori mi hanno dato uno sguardo profondo verso la vita e mi hanno fatto respirare arte fin da piccola. Questo è bellissimo”.

Non solo, Anna Lou Castoldi è legatissima alla mamma Asia Argento con cui ha un rapporto bellissimo. “È fantastica. Mi riempie di affetto. L’amore di una madre è infinito” – ha detto Anna Lou rivelando di essere dipendente anche dalle coccole della mamma! La figlia d’arte ha parlato anche del padre Morgan, un uomo sicuramente complicato, ma al tempo stesso dolce. Anna Lou ha un desiderio per il padre: che possa al più presto superare tutti gli scandali di cui è stato protagonista e che non gli hanno fatto bene al punto da auspicarsi per lui un momento di pausa lontano da tutti.

“Per lui a livello emotivo ci sono sempre e non lo abbandonerò mai” – ha detto Anna Lou Castoldi che, nonostante le mille difficoltà, è legatissima al padre Morgan. Un’infanzia sicuramente non semplice quella di Anna Lou che in passato ha sofferto anche di dismorfia, una malattia che ti fa vedere diversa da quello che sei. Un momento davvero difficile della sua vita che fortunatamente ha superato alla grande: “adesso ho l’anima in pace e sono riuscita a conviverci”.