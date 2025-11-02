Anna Lou Castoldi parla del suo rapporto con il padre Morgan e la madre Anna Lou: "Il momento difficile vissuto da papà, sta soffrendo"

Anna Lou Castoldi e suo padre Morgan hanno sempre vissuto in modo altalenante il loro rapporto, pur volendosi bene e provando un’ammirazione reciproca immensa. L’ultimo periodo, in particolare, pare sia stato abbastanza delicato per Anna Lou e suo papà Morgan, spesso nel tritacarne mediatico per le sue vicende legali e o i rapporti non semplici con Asia Argento. Anna Lou Castoldi, dal canto suo, ha ammesso di averlo visto provato e di essergli rimasta molto vicino, per dimostrare il suo amore.

“So che non sta molto bene e che sta soffrendo tanto in questo periodo”, aveva confidato non più tardi di qualche mese in una intervista a Verissimo. “Dovrebbe prendersi del tempo per riflettere, anche perché non sarà per sempre così”, il consiglio di Anna Lou al cantante, preoccupata per il suo momento no. Insomma, come sarebbe già accaduto altre volte, Morgan non vivrebbe una situazione personale idilliaca e allora la speranza è che in questo periodo più recente possa essersi risollevato.

Anna Lou Castoldi e il rapporto coi genitori: “Mamma perdona sempre mio padre Morgan”

Come dicevamo, i rapporti con l’ex Asia Argento, mamma di Anna Lou, non sono mai stati lineari e semplici dopo la separazione. Ciononostante, c’è ancora grande comprensione e affetto reciproco, come confidato dalla stessa Anna Lou.

“Mia madre lo perdona sempre, certo per me se dovesse fare qualcosa di imperdonabile andrei a rifletterci, però l’amore che ha per me c’è. Mio padre Morgan non mi ha mai fatto pensare di non essere amata, mi ha molto amata e sono certa di tutto ciò”, la sottolineatura di Anna Lou Castoldi nel salotto di Verissimo. Proprio oggi, domenica 2 novembre, la ragazza sarà ospite nuovamente da Silvia Toffanin è l’auspicio che possa portarci aggiornamenti positivi sulla situazione di Morgan.

