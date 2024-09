Anna Lou Castoldi si racconta a Ballando con le stelle 2024: “Giudicata per il mio aspetto, ma sono altro”

Anna Lou Castoldi lo ammette subito nel suo primo video-presentazione a Ballando con le stelle 2024: “Io sono qui perché figlia di Asia Argento e Morgan”. Il suo, però, è un lungo sfogo contro chi si ferma alle apparenze e la appella con epiteti negativi solo per come appare. “Molto spesso quando le persone mi vedono e non mi conoscono, a primo impatto mi arrivano delle parole che solitamente sono: tossica, poco di buono, ribelle, lesbica, maleducata, cattiva, brutta, satanista… tutte cose che hanno a che fare con il lato ‘oscuro’ secondo loro, poi secondo me non è un insulto…”, ha spiegato Anna Lou, mostrando un lato intimo e fragile di se stessa.

Dora, la fidanzata di Anna Lou Castoldi/ Chi è che e lavoro fa

La concorrente di Ballando ha così continuato il suo sfogo, sottolineando che: “Solo perché uno si fa dei tatuaggi, ha dei piercing o si acconcia i capelli in un certo modo… per me è solo l’espressione del mio io interiore. Io mi ritengo una persona super gentile, anche troppo, invece dovrei farmi valere un po’ di più invece non riesco a rispondere quasi a nessuno. Sono gentile, mi sento troppo un essere umano. Forse quella esteriore è una protezione.”

Asia Argento e Morgan, genitori Anna Lou Castoldi/ "Mia madre mi manda tanti messaggi positivi"

Anna Lou Castoldi sui genitori: “Sono cresciuta nell’arte e mi ci ritrovo”

Parlando, invece, dei suoi famosi genitori, Anna Lou Castoldi ha dichiarato: “Da quando sono nata le persona stanno lì a dirmi: “Tu farai come mamma o come papà, vuoi fare musica o cinema’, così tanto che per un lungo periodo che io ho detto. ‘Sai che c’è? Io voglio fare scienze politiche!'” E ha sottolineato: “Se un ragazzo nasce in una famiglia di dottori, ci sta che anche lui vuole fare il dottore, perché è cresciuto in quell’ambiente. Quindi, io sono cresciuta nell’arte e nell’arte mi ci ritrovo.” Tornati in studio, i complimenti più sentiti sono arrivati da Selvaggia Lucarelli che, con ironia, le ha detto: “Rischi di essere l’unica che mi è simpatica della tua famiglia!”