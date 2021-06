Anna Lou Castoldi, una notte con papà Morgan/ Figlia di Asia Argento vola a Milano…

Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e di Morgan, si è regalata una notte in compagnia di papà Morgan. Come racconta il settimanale Chi, Anna Lou che ha compiuto 20 anni lo scorso 20 giugno, ha raggiunto il padre a Milano per assistere al suo concerto alla Milanesiana. Un’occasione per ricscoprire il piacere della musica dal vivo, ma soprattutto per trascorrere del tempo con il padre e condividere con lui la grande passione per la musica. Grande amante dell’arte esattamente come i genitori, Anna Lou si è trasformata, per una sera, in fan di papà Morgan applaudendo la sua performance. Dopo il concerto, padre e figli hanno trascorso insieme il resto della serata tra chiacchiere e risate prima della partenza di Anna Lou.

Dopo la fine della storia d’amore tra Asia Argento e Morgan, per Anna Lou Castoldi non sono state tante le occasioni per trascorrere del tempo con il padre. Oggi, però, che è cresciuta, coglie al volo ogni occasione per raggiungerlo e trascorrere del tempo con lui. Dopo aver salutato il padre, prima di tornare a casa, Anna Lou è andata anche a trovare Fabrizio Corona con il quale c’è affetto come racconta Chi. Come ricorda il settimanale Chi che racconta i dettagli dell’incontro tra padre e figlia, inoltre, il nome di Anna Lou Castoldi continua ad essere accostato al Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nome della figlia di Asia Argento e Morgan sarebbe in cima alla lista dei desideri di Alfonso Signorini per la prossima edizione del reality show.

