Anna Lou, Lara e Maria Eco, le figlie di Morgan/ “Non sono un padre assente”

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento

Anna Lou Castoldi è la prima figlia di Morgan, nata nel 2001 dalla relazione con l’attrice Asia Argento. Oggi Anna Lou ha 21 anni, di lei il padre ha scritto in un post su Instagram: “Io ho amato Asia e ho fatto una figlia con lei, anzi avuto una figlia da lei, una creatura che oggi ha 21 anni ed è una donna meravigliosa, sensibile piena di talenti di ogni tipo e curiosa, colta e dolce, umana profondamente. È figlia dell’amore tra me e Asia, il nostro ‘figlm’, dicevamo”. Anna Lou ha seguito le orme della madre ed è diventata attrice: ha recitato nel film della madre “Incompresa” e nella terza stagione della serie “Baby”. Del padre Morgan, intervista da FanPage, ha detto: “Io adoro la musica di mio padre . Lo ritengo un genio e spacca tantissimo, da solo come con i Bluvertigo. La sua musica l’ascolterei a prescindere anche se non fosse mio padre”.

Chi è Erminio Macario e com'è morto/ Il sodalizio artistico con Totò e...

Le figlie di Morgan: Lara e Maria Eco

Morgan ha avuto una figlia anche con Jessica Mazzoli: Lara, nata nel 2012. “Nel mio cuore vivo con entrambe le mie figlie, Anna Lou e Lara, non sono un padre assente: la voglia di fare il padre mi è venuta, mi è passata, mi verrà e mi ripasserà. Queste creature non vedono l’ora di stare con me. I momenti con le mie figlie sono i più belli della mia vita”, ha detto il cantautore nel 2016 a L’intervista di Maurizio Costanzo. Infine il 17 marzo 2020 è nata Maria Eco, figlia di Morgan e dell’ex compagna Alessandra Castaldo: “Una bambina fantastica, bellissima, che cresce e che è la mia gioia. Lei mi apprezza molto e quando le canto la ninna nanna, si addormenta subito. Facciamo però chiarezza”, ha rivelato all’Huffington Post.

LEGGI ANCHE:

Morgan, il suicidio del padre nel 1988/ “Fu uno shock. Ci ha spezzato”Simonetta Quieti, chi è?/ Adottata a 5 anni: "Ho trovato mia mamma, ma era morta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA