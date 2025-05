Definita da Jean-Luc Godard come “l’attrice che ha cambiato il cinema italiano”, chi meglio di Anna Magnani merita un posto in primissimo piano nel programma di questa sera – in onda dalle 21:20 su Rai 2 con l’amatissimo Carlo Verdone – “La scuola romana delle risate“, dedicato a tutti quegli attori (appunto) che hanno creato con la loro comicità un nuovo modo di fare e vivere il cinema e il mondo dello spettacolo: soffermandoci proprio sulla nostra “Nannarella” – com’era soprannominata all’epoca Anna Magnani – qui vogliamo indagarne la vita privata e la carriera, rispondendo alla domanda “chi è?” che sicuramente in molti vi starete ponendo.

Nata nel 1908 a Roma, Anna Magnani fu cresciuta dalla nonna e si approcciò al mondo dello spettacolo poco prima di compiere vent’anni, grazie alla scuola drammatica Eleonora Duse, in cui conobbe Paolo Stoppa e Silvio D’Amico: fu proprio quest’ultimo a capire il suo talento unico e, dopo una serie di apparizioni teatrali – alcune assieme al grandissimo Totò – nel 1934 approdò sul grande schermo con un ruolo in “La cieca di Sorrento”, scritto da Nunzio Malasomma.

Anna Magnani, il successo come attrice e cause della morte

Il successo per Anna Magnani arrivò qualche anno più tardi e dopo diversi ruoli di comparsa in alcune pellicole, grazie a Vittorio De Sica, che le affidò il primo personaggio strutturato della sua carriera per la pellicola “Teresa Venerdì” del 1941: tra i tantissimi successi della sua carriera sicuramente spicca l’Oscar (prima attrice italiana a riceverlo) vinto nel 1956; mentre, tra i film che l’hanno consacrata, citiamo – tra gli altri – “Roma città aperta”, “Bellissima” e proprio “La rosa tatuata”, che le valse l’Oscar.

La vita privata di Anna Magnani è stata abbastanza tormentata: dopo aver sposato Goffredo Alessandrini nel 1935 ed essersi divorziata nel 1972, infatti, iniziò una relazione con Massimo Serato, che si concluse con l’abbandono da parte di quest’ultimo dopo la nascita del primo ed unico figlio dell’attrice – Luca Magnani – nel 1942; mentre, dopo una lunga e complessa lotta contro un cancro al pancreas, il 26 settembre del 1973 Anna Magnani è morta tragicamente a soli 65 anni d’età.