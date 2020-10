Anna, mamma Paolo Brosio/ La nonna della tv che tifa Milan e striglia il figlio

Anna Marcacci è la mamma di Paolo Brosio ormai conosciuta da tempo come nonna della televisione, sicuramente sarà pronta a commentare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di suo figlio. L’abbiamo conosciuta nei panni di grande tifosa del Milan a Quelli che il calcio e poi abbiamo ammirato molto spesso la sua saggezza, dimostrandosi donna molto simpatica e pronta ad andare dritta al punto. Quest’anno ha compiuto 99 anni raggiungendo un altro traguardo molto importante della sua vita. Sicuramente la speranza del pubblico è quella di vederla presto in collegamento da casa per tirare fuori una delle sue perle.

Paolo Brosio ha dimostrato molto spesso e giustamente senza vergogna di provare nei suoi confronti un amore imprescindibile per lei. Sicuramente è splendido vedere come i due si siano sempre rispettati nel tempo e si siano mandati a vicenda messaggi di stima in diretta televisiva. Anche se non sono rare le volte che la donna ha tirato le orecchie al figlio anche in diretta tv. Certo che arrivata a 99 anni non era il caso di farle compiere uno sforzo come quello di partecipare al programma di Canale 5, ma non è da escludere che comunque in un modo o nell’altro riuscirà a ritagliarsi il suo spazio. Lo vedremo da oggi e nelle puntate a seguire del reality show condotto da Alfonso Signorini

