Anna, mamma Paolo Brosio/ Sorpresa in diretta al GF Vip: “È una donna pazzesca!”

Grande sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip per Paolo Brosio. Il concorrente è ancora a rischio eliminazione e attende l’esito del televoto quando Signorini lo chiama in mistery room perché c’è una donna per lui importante che vuole parlare con lui. Per un attimo teme che si tratti della sua giovanissima fidanzata, invece è sua mamma Anna. Brosio quasi si commuove: “Sono contento di sentirti perché non ti vedo da settembre!” esordisce il giornalista che, d’altronde, è stato per alcune settimane in quarantena per colpa del Covid. “Ti seguo tutti i giorni, io sto bene..” dice subito la signora Anna.

Paolo Borsio, la telefonata della mamma Anna: “Donna fantastica”

L’audio è abbastanza disturbato e molte frasi arrivano in ritardo o non si sentono. Ad intervenire è Alfonso Signorini che fa notare a Brosio, così come al pubblico, che sua madre Anna “il prossimo aprile compirà 100 anni!” Paolo elogia allora la sua mamma: “Si è una donna stupenda!” Ecco allora che torna proprio la signora Anna che ha una comunicazione importante da fare al figlio: “Mi ha detto Attilio che la collana con la calamita l’ha ritrovata!” Brosio spiega che è una collana della mamma alla quale tiene davvero tantissimo.

