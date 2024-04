Anna Marcacci Brosio, chi era la mamma di Paolo Brosio/ “Avevamo un rapporto simbiotico…”

Anna Marcacci Brosio, mamma di Paolo Brosio: la morte nel 2023 a 102 anni

Anna Marcacci Brosio è la mamma di Paolo Brosio, morta nell’aprile 2023 e alla quale il giornalista, che sarà ospite oggi pomeriggio a La volta buona su Rai 1, era legatissimo. La donna, come riportò Ansa, è scomparsa all’età di 102 anni nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Nata a Marina di Pisa, da tempo viveva a Vittoria Apuana, in Versilia, con il figlio Paolo e nei giorni precedenti la morte aveva avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia, venendo poi trasferita al San Camillo.

Paolo Brosio, chi è la bambina adottata in Bosnia a distanza/ "Non può venire qui perché..."

La mamma di Paolo Brosio, pur essendo estranea al mondo dello spettacolo e della televisione, a differenza del figlio, era comparsa di rado sul piccolo schermo assieme a lui. Non solo attraverso svariati collegamenti durante le trasmissioni Mediaset cui il giornalista ha preso parte, ma anche come ospite fissa a Quelli che il calcio ai tempi della conduzione di Fabio Fazio su Rai 2, in cui aveva mostrato tutta la sua simpatia e la sua ironica verve. Inoltre, aveva registrato alcuni spot pubblicitari accanto al figlio Paolo.

Marialaura De Vitis, chi è l'ex fidanzata di Paolo Brosio/ La rottura nel 2021: "Il bene rimane"

Paolo Brosio e il ricordo di mamma Anna Marcacci: “Ho pregato per lei…“

La morte di mamma Anna Marcacci Brosio ha rappresentato un grande dolore nella vita di Paolo Brosio. Il giornalista e noto volto tv ha voluto ricordarla in numerose occasioni, come nel corso dell’ospitata a Oggi è un altro giorno nel giugno 2023, due mesi dopo il lutto. “Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico – ha raccontato – Ho avuto la fortuna di poterle stare vicino fino all’ultimo come lei ha fatto con me restandomi accanto fino alla conversione. Credo che senza la fede non sarei riuscito ad affrontare questo dolore“.

Serenella Corigliano e Gretel Coello, chi sono le ex mogli di Paolo Brosio/ Due matrimoni naufragati e...

Il giornalista aveva anche ricordato gli ultimi istanti di vita della madre: “Il giorno prima che volasse in cielo sono andato in ospedale per dirle che sarei partito per un impegno di lavoro. Lei dormicchiava e non l’ho svegliata. Vado all’ascensore e sento una voce dentro di me che mi dice torna indietro e salutala bene. Sono tornato indietro, sono stato con mamma, le ho preso la mano e ho pregato per lei senza svegliarla e ho assimilato nel mio cuore e nelle mia mente che non l’avrei più rivista. Sono andato via con questa sensazione“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA