Anna Marcacci, mamma Paolo Brosio/ Non approva la nuora Marialaura De Vitis

Fra tre giorni compirà 100 anni Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio, intervenuta in collegamento video a “Domenica Live”. La donna è intervenuta dicendo: “Barbara, ti ringrazio molto per gli auguri così affettuosi, così eclatanti, io mi sento ringiovanita”. Successivamente, la centenaria ha aggiunto: “Intanto auguro a tutti coloro che sono presenti e assenti, di fare una vita ragionata, di non fare stravizi come si usa ora. Accontentatevi di ciò che potete avere, perché dall’oggi al domani la situazione può cambiare. Non ora, perché sono mesi terribili, ma sempre: cerchiamo di essere più devoti al Padre Eterno, che ci ha fatto sereni. Vogliamo tutto quello che non si può avere…”.

Si accende poi un piccolo dibattito in studio sul vaccino, che la mamma di Paolo Brosio non ha ancora ricevuto per scelta del figlio: “Mia mamma in questo momento sta molto bene grazie a Dio, abbiamo medici che la controllano tutti i giorni, abitiamo a 50 metri dal Policlinico San Camillo. State tranquilli che la porto in palmo di mano. Se volesse farlo, lei ne ha pieno diritto, considerata l’età che ha”.

ANNA MARCACCI, MAMMA DI PAOLO BROSIO: IL SUGGERIMENTO A BARBARA D’URSO

Barbara D’Urso ha poi ricevuto un ammonimento da Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio: “Siccome per te ho grande stima e considerazione, vorrei suggerirti questo: ti mantieni fresca, attiva, bella, pronta di riflessi. Moderati, però: fai una vita fisicamente più sana e non stare sempre al lavoro. Perciò vieni da me a Forte dei Marmi e ti riposi”. Poi, una tirata d’orecchie al figlio Paolo e alla nuora Marialaura De Vitis: “Non accetto niente di cose improvvisate, oggi sì e domani no. Io sono all’antica. Il matrimonio è una cosa seria, molto seria. Improvvisazioni niente, ponderatezza sì. Fate le cose pensando a cosa si fa”. Dunque, la signora non pare accettare il fidanzamento del figlio Paolo con una ragazza molto più giovane di lui, dal momento che ha parlato di “cavolate”, tra l’imbarazzo dei presenti nello studio televisivo di Barbara D’Urso, che ha poi cambiato rapidamente argomento.

