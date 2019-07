Anna Marchesini/ Artrite reumatoide, la malattia affrontata sempre col sorriso

Sono trascorsi tre anni dalla morte di Anna Marchesini, attrice e doppiatrice entrata nel cuore degli italiani per la sua comicità e per il famoso Trio composto insieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi. L’artista di Viterbo se ne è andata il 30 luglio del 2016, pochi giorni dopo aver presenziato alla laurea della figlia Virginia Marchesini ed in seguito all’aggravarsi dell’artrite reumatoide, una poliartrite infiammatoria cronica in grado di provocare deformazione e dolore al punto di perdere la funzionalità articolare. Una malattia combattuta sempre con il sorriso, quel sorriso che ha portate nelle case degli italiani con i suoi sketch, con le sue imitazioni straordinarie e con i suoi personaggi immortali: dalla Signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, passando per la Sora Flora e la Cameriera secca dei signori Montagnè.

ANNA MARCHESINI, TRE ANNI SENZA LA MUSA DI LOPEZ E SOLENGHI

«…quanto mi attizzano sti due è na cooosaaa!!! Non lo so, sarà questo sorriso, sarà che li amo alla follia… In questo nostro gioco infinito, che si chiama vita, manchi infinitamente. Tuo», queste le parole su Instagram di Massimo Lopez, didascalia di una foto che li ritrae con Anna Marchesini e Tullio Solenghi. I tre hanno formato il gruppo ribattezzato Il trio nato negli anni Ottanta e il cui esordio risale al 1982, nel corso del programma radiofonico Helzapoppin in onda su Rai 2. Lì l’inizio del successo: da Domenica In a Fantastico 7, passando per le ospitate al Festival di Sanremo e i numerosi spettacoli teatrali, tra i quali ricordiamo Allacciare le cinture di sicurezza e In principio era il trio. E sono decine i messaggi sui social network per ricordare l’attrice di Viterbo, che resterà sempre nei nostri cuori…





© RIPRODUZIONE RISERVATA