Anna Marchesini, com’è morta?/ Artrite reumatoide, la malattia che colpì la celebre attrice comica

Come è morta Anna Marchesini e che malattia aveva?

La morte di Anna Marchesini ha scosso tutto il mondo dello spettacolo nel 2016. A cominciare dagli storici amici e colleghi Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che insieme a lei avevano creato un trio comico magnifico. Ma che malattia aveva l’attrice? Anna Marchesi ha combattuto per anni contro l’artrite reumatoide. E’ morta dopo una lunga ed estenuante battaglia, con il fratello Gianni che all’epoca preferì comunicare direttamente al pubblico la triste notizia, anticipando le tv e le testate.

Anna Marchesini, chi era e come è morta/ La malattia e l'ultimo commuovente saluto di Solenghi e Lopez

“Prima che lo sappiate da quel tritacarne dell’informazione tengo a dirlo io. Ora, in questo momento, è morta mia sorella Anna Marchesini. Grazie a tutti. Non sarò in grado di rispondervi”, aveva detto il fratello di Anna, distrutto dal dolore. Ma cosa comporta l’artrite reumatoide? Si tratta di una poliartrite infiammatoria cronica, che coinvolge più aree del corpo provocando malformazioni, dolori, arrossamenti e gonfiori.

La malattia di Anna Marchesini, le cause e i danni permanenti della artrite reumatoide

Dunque Anna Marchesini stava lottando contro una malattia degenerativa che colpisce le articolazioni, arrivando addirittura a limitarne il movimento o inibirlo nei casi peggiori. A causa di questa malattia, infatti, le cartilagini, i tendini e i legamenti subiscono danni irreversibili. Le cause dell’artrite reumatoide non sono ancora completamente chiare, ma tutto partirebbe da un malfunzionamento del sistema immunitario.

La morte di Anna Marchesini non ha di certo cancellato i ricordi di chi l’ha amata negli anni. I suoi colleghi più vicini, come Tullio Solenghi e Massimo Lopez non mancano di omaggiare l’amica nelle ricorrenze più importanti. Come accaduto nel girono di quello che sarebbe stato il suo settantesimo compleanno: “Prendi il respiro e soffia più forte che puoi. Noi faremo lo stesso. Soffieremo il più forte possibile – hanno scritto i due artisti postando una foto che li ritrae ad un vecchio compleanno della Marchesini – La distanza che ci separa è molta, ma nonostante gli anni e la lontananza, sei ancora qui con noi, sempre…Anna. Buon compleanno”.

