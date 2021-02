Anna Maria Bernini/ Dopo l’ex marito Luciano Bovicelli il compagno Alessandro De Angelis

Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, è stata sposata con in ginecologo Luciano Bovicelli, dal 2003 al 2011. Nato a Pesaro nel 1935, Bovicelli si era laureato nel 1967 e specializzato in ostetricia e ginecologia all’università di Bologna. Nel corso di una carriera più che quarantennale era diventato un luminare della diagnosi prenatale. Il figlio Alessandro, nato nel 1967 da un precedente matrimonio, aveva seguito le orme paterne laureandosi in medicina nel 1992 e prendendo la stessa specializzazione. Luciano Bovicelli ha sposato Anna Maria Bernini Bernini nel 2003, nonostante i trent’anni di differenza d’età. Lei era stata l’avvocato di Luciano Pavarotti e della moglie Nicoletta Mantovani, lui aveva fatto nascere la figlia Alice. Bovicelli è scomparso il 18 dicembre 2011 nella sua casa di Bologna.

Anna Maria Bernini e il giornalista Alessandro De Angelis

Dopo la morte del marito Luciano Bovicelli, Anna Maria Bernini si è legata al giornalista Huffpost Alessandro De Angelis. Qualche anno fa, intervistato da Abruzzo Web, De Angelis non ha voluto rispondere a una domanda sulla sua relazione, tra un’esponente politica di Forza Italia e un giornalista di “sinistra” da sempre duro con Berlusconi: “Il privato è privato. Punto”. Nel 2018 ai microfoni di Radio24, Anna Maria Bernini ha rivelato che il compagno non avrebbe votato per lei alle elezioni. Anna Maria Bernini e Alessandro De Angelis, pur partecipando a eventi pubblici, mantengono un basso profilo sulle loro vicende personali. De Angelis ha vissuto a L’Aquila fino ai 18 anni, poi ha lasciato la città per fare l’università a Bologna: “Molti dei luoghi che mi sono rimasti nel cuore non ci sono più, e questo è un lutto che sento di non aver fino in fondo elaborato, nonostante che la vicenda del terremoto e della ricostruzione l’abbia seguita giornalisticamente”, ha confessato il giornalista ad Abruzzo Web ricordando il terribile terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009.



