Chi è Anna Maria, la storica compagna di Ezio Bosso: quattordici anni insieme e poi…

Quattordici anni della loro vita li hanno trascorsi l’uno al fianco dell’altra. Ezio Bosso e la sua ex compagna Anna Maria hanno vissuto una grande storia d’amore, anche se ad un certo punto qualcosa si è rotto tra i due e la relazione si è inceppata. Non i rapporti professionali, tuttavia, dato che Anna Maria è diventata assistente del compositore, rimanendo al suo fianco a lungo. L’ex compagna ha vissuto tutte le fasi della malattia del musicista scomparso nel 2020, all’età di soli quarantotto anni, per colpa della maledetta malattia neurodegenerativa con cui l’artista ha cercato di convivere il più possibile.

Della sua ex compagna non si hanno moltissime informazioni, perché l’uomo ha sempre cercato di separare la vita privata da quella professionale. Pertanto, quasi mai, ha parlato di Anna Maria in pubblico, evitando di alimentare la curiosità dei fan e della stampa.

Ezio Bosso, il legame indissolubile con Anna Maria: “La mia famiglia”

In una intervista di qualche anno fa a Vanity Fair, tuttavia, fece un piccolo strappo alla regola, offrendo uno spiraglio della sua vita privata e sentimentale, con colei che non ha mai temuto di definire come una “famiglia”. “Ci siamo lasciati proprio per mantenere l’amore”, aveva spiegato Ezio Bosso, sottolineando il dolore provato quando Anna Maria scoprì della sua malattia. Il loro rapporto, al di là di come si sia evoluto negli anni, è rimasto sempre straordinario dal punto di vista umano.

L’amore è rimasto, è cambiato forse il modo di amarsi, ma Anna Maria ed Ezio Bosso pur non essendo più una coppia, si sono “accompagnati” dall’inizio alla fine, nei rispetti percorsi di vita. Dopo l’interruzione del legame sentimentale con l’ex compagna, tuttavia, Ezio Bosso ha incontrato una persona speciale e tanti avevano ipotizzato che fosse Alba Parietti, anche se dai diretti interessati non sono mai arrivate conferme di questo tipo.