Anna Maria, Daniela e Simona D’Angelo/ Chi sono moglie e figlie Gianfranco: come lui…

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno ad Anna Maria, Daniela e Simona per la morte di Gianfranco D’Angelo. L’attore e conduttore televisivo è deceduto dopo una breve malattia, lasciando la moglie e le due figlie. Di loro si sa poco, nonostante queste ultime siano comparse con lui sul piccolo schermo. Con le figlie, diventate entrambe attrici, aveva ad esempio condotto una trasmissione di cucina, Locanda D’Angelo, nel 2010. Ma non deve sorprendere il fatto che si sappia poco della sua famiglia. Del resto, Gianfranco D’Angelo appartiene ad una categoria di personaggi televisivi molto gelosi della propria vita privata, quindi estremamente riservati, a dispetto della propria popolarità.

Peraltro, Gianfranco D’Angelo ha un passato molto umile. Prima di trovare il successo, infatti, aveva lavorato come impiegato della Sip, l’attuale Telecom. Inoltre, ha svolto molti altri lavori come il manovrale e il commesso al supermercato, oltre allo scrutatore di Totocalcio. Si è così costruito una famiglia che ha tenuto sempre lontano dalle luci dei riflettori.

Daniela e Simona D’Angelo, attrici come papà

Daniela D’Angelo, nata il 16 giugno 1964, è anche doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Ha debuttato nel 1988 con la sorella Simona in Odiens. Due anni dopo partecipò alla sit-com di Canale 5 “Casa dolce casa”. Al cinema prese parte nel 1999 al film Svitati, mentre nel 2004 ebbe un ruolo in “Un medico in famiglia”. Ma è attiva anche nella pubblicità, ad esempio ha recitato negli spot de “La prova del cuoco”. Anche la sorella Simona è appunto doppiatrice, attività che svolge dal 2006, e attrice. Le due figlie di Gianfranco D’Angelo, Daniela e Simona, dunque hanno seguito le orme del padre, riuscendo a restare lontano dai riflettori proprio come il padre, per quanto riguarda la propria vita privata. Una delle molte cose che hanno evidentemente ereditato dal padre, la cui perdita ora stanno affrontando in maniera molto riservata. Rimasero in silenzio anche quando fu travolto dalle critiche per quella confessione riguardante la sua situazione economica. Da Barbara D’Urso nel 2018 raccontò di dover continuare a lavorare perché la pensione percepita non gli bastava per vivere solo da essa, una scelta, quella di parlarne in tv, di cui si pentì.

