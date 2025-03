La storia di Anna Maria Matarrese è una di quelle raccontate nella puntata odierna de “Le ragazze”. Il suo nome è legato ad una storia di violenza e soprusi ma anche di coraggio e rinascita. La donna, nata ad Alberobello nel 1943, è cresciuta in una famiglia povera e numerosa nella quale fin da bambina ha appreso l’arte della cucitura. Imparando a tessere e a rammendare, grazie agli insegnamenti della mamma, Anna Maria ha cominciato ben presto a lavorare.

E a quindici anni, Anna Maria Matarrese ha conosciuto Armando, un uomo che le ha fatto una corte spietata. Nonostante a lei non piacesse, ha accettato di sposarlo perché non pesare più sulla famiglia, in quelle condizioni, sarebbe stato importante. Così, neppure maggiorenne, Anna Maria ha sposato quell’uomo che neppure amava e che in poco tempo ha iniziato a picchiarla, a maltrattarla. Manesco nonché scansafatiche, Armando ha avuto con Anna Maria tre figli in solo quattro anni. La loro storia è terminata quando si è invaghito di un’altra donna ed è fuggito con lei, di fatto liberando la giovane Anna Maria.

Anna Maria Matarrese, chi è: ha contribuito allo sviluppo turistico di Alberobello

Grazie alle sue capacità nella tessitura del lino grezzo e nella creazione dei fischietti di terracotta, Anna Maria Marattese non si è persa d’animo e dopo l’abbandono del marito, ha aperto una bottega artigianale che nel tempo le ha dato davvero tanti successi. I turisti, infatti, apprezzano ormai da mezzo secolo i prodotti di Anna Maria, le sue creazioni, la tessitura a mano e non solamente.

Al suo fianco ormai da anni c’è anche Maria Claudia, la figlia, che ha raccolto l’eredità della mamma e che è pronta a portarla avanti anche quando lei non ci sarà più. La mamma, con le sue creazioni, ha contribuito in maniera importante allo sviluppo turistico di Alberobello e ancora oggi, nonostante abbia più di 80 anni, lavora per far sì che il suo bel paesino venga valorizzato come merita.

