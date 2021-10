Anna Maria Moncini, moglie Bettino Craxi/ “Non si è occupato mai molto di me”

Chi è Anna Maria Moncini?

Anna Maria Moncini è la moglie di Bettino Craxi, la donna a cui è stato legato fino alla morte e da cui ha avuto due splendidi figli: Stefania e Bobo. Figlia di un ferroviere socialista, la ex first lady italiana, dopo la morte del marito ha deciso di continuare a vivere ad Hammamet, località costiera situata a sud-est di Capo Bon in Tunisia dove ci sono le spoglie dell’ex Segretario del Partito Socialista Italiano. Dal 1994 al 2000, anno della morte di Craxi, Anna Maria ha vissuto con il marito in esilio lontana dall’Italia. “Lui ha sperato fino alla fine di poter tornare in Italia. Certo, da uomo libero, come lui ha sempre detto. Ma intanto per farsi curare. Era gravemente malato. All’ultimo sperava che almeno gli sospendessero la pena per potersi salvare…” – ha confessato la ex first lady. Una grazia che non è mai arrivata, visto che Craxi è morto ad Hammamet come latitante stroncato da un infarto.

“Lui era un uomo del popolo” precisa la moglie che racconta così gli anni di Craxi ad Hammamet : “lavorava sul tavolo nel patio o quando faceva freddo nella stanza dei fax. Dipingeva vasi, faceva litografie, serigrafie, scriveva discorsi ( regolarmente cestinati nelle redazioni dei giornali italiani ndr), non stava mai fermo. Bettino lavorava sempre. Scriveva fino alle 2 o alle 3 di notte. Nel pomeriggio si recava nel centro di Hammamet al Caffè Moro alla Medina… “.

Anna Maria Moncini e Bettino Craxi: “era un po’ machista”

Anna Maria Moncini e Bettino Craxi: un amore durato 41 anni (e non solo). La ex first lady oggi si divide tra Roma ed Hammamet dove l’exPresidente del Consiglio dei ministri si è rifugiato scappando dalla giustizia italiana. “L’ultimo capodanno, quello del ’99, eravamo qui davanti alla tv con Bettino” – ha ricordato la moglie di Craxi – “lui aspettava da giorni il messaggio di fine anno di Ciampi. Era convinto che parlasse dell’amnistia. Ciampi non lo fece. Mio marito ebbe un moto improvviso, si alzò e lasciò la stanza dicendo: “C’è sempre stata un’amnistia nei Giubilei”. Credo fosse la sua ultima speranza, quella. Quando l’ha vista svanire ha mollato”.

La Moncini, intervistata qualche anno fa dal Corriere della Sera, ha delicato il profilo di Craxi uomo esiliato dal suo tanto amato Paese. “Era un po’ machista, Bettino. Preferiva i nipoti maschi” – ha detto la donna che parlando, invece, del suo essere ‘marito’ ha rivelato “non si è occupato mai molto di me, di noi, no. Negli ultimi anni specialmente pensava solo al suo paese”.



