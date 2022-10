Anna Maria, sorella Maria Rosa Petolicchio è la nuova prof di Storia?/ “Ministero in ritardo con le nomine”

Anna Maria Petolicchio nuova prof de Il Collegio?

Anna Maria Petolicchio, sorella della prof Maria Rosa Petolicchio entra nel cast de Il Collegio 7? L’indiscrezione si fa sempre più insistente dopo l’uscita di scena della prof di Italiana amatissima dal pubblico del docu-reality di Rai2. Stando alle anticipazioni della nuova puntata, infatti, è in arrivo una nuova figura nel corpo docente che renderà il compito più difficile per tutti. Si tratta della nuova professoressa titolare della cattedra di Storia e Geografia e sarà una bella sorpresa per gli allievi, ma anche per il pubblico.

Di chi si tratta? Quello che possiamo dirvi è che lascerà tutti a bocca aperta.

Dopo l’uscita della Petolicchio, arriva la sorella a Il Collegio 7?

Se Maria Rosa Petolicchio ha confermato di non essere tra il corpo docente della settima edizione de Il Collegio, chi è questa Petolicchio annunciata dal preside? In tanti sono convinti che la nuova arrivata possa essere proprio la sorella Anna Maria che, guarda caso, è anche lei una professoressa. A differenza di Maria Rosa già conosciuta dal pubblico del docu-reality di Rai2, Anna Maria si occupa di materie umanistiche. Sarà lei la nuova prof di Italiano? Quello che possiamo dirvi al momento è che Anna Maria lavora come docente di materie letterarie presso il Liceo Gallotta di Eboli e docente presso l’Università degli Studi di Salerno.

Il suo ruolo all’interno de Il Collegio 7 potrebbe essere quello di prof di storia e geografia dopo che il presidente durante la prima puntata aveva detto: “il ministero quest’anno è in ritardo con le nomine. Io non ho ancora una persona titolare dell’insegnamento di storia e geografia quindi ho immediatamente provveduto chiamando una supplente la professoressa Beatrice Fumagalli”.

