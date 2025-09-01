Anna Mazzamauro: “Io e Milena Vukotic mai una parola fuori dal set”. Il retroscena amaro sulla saga di Fantozzi lascia i fan increduli.

Anna Mazzamauro si è raccontata al Corriere della Sera rivelando alcuni retroscena sulla sua vita, in particolare sul rapporto con Milena Vujkotic, anche lei attrice che ha contribuito alla saga di Fantozzi. Infatti, Anna interpretava la signorina Silvani, mentre Milena vestiva i panni della moglie Pina. Nonostante i tanti film che hanno fatto assieme, le due non si sono mai parlate fuori dal contesto lavorativo e fino a due anni fa non hanno avuto alcun rapporto oltre quello del set.

“Senza nulla togliere a Milena, per me la vera signora Fantozzi è stata la prima, Liù Bosisio“, così ha detto Anna Mazzamauro al Corriere della Sera, rivelando di averla trovata deprimente e triste e spesso in scena si chiedeva: “Ma perché questo poveraccio dovrebbe innamorarsi di me quando ha lei in casa’?”. Anna Mazzamauro svela anche che fuori dalle scene loro non erano affatto amiche, anzi, riflettevano i loro ruoli di rivalità anche oltre il contesto lavorativo, tanto che si sono parlate per la prima volta solo due anni fa quando sono andate insieme in un programma televisivo. Equilibri, quelli degli attori, molto difficili, perchè come dice l’ex Signora Silvani: “…non scherzo quando dico che noi attori veri crediamo ai personaggi che interpretiamo”.

Anna Mazzamauro sul rapporto con Fantozzi: “Non eravamo amici“

Anna Mazzamauro e Milena Vujkotic si sono incontrate dopo tanto tempo nello show di Geppi Cucciari, “Splendida Cornica” andato in onda nel 2023. Così, in seguito ad una brillante carriera sullo stesso set hanno finalmente avuto la possibilità di incontrarsi di nuovo e forse mettere a tacere gli attriti che inconsapevolmente avevano immagazzinato nel corso degli anni. Come tutti sappiamo, la Mazzamauro è diventata famosa per aver interpretato la signorina Silvani, eppure lei non ha un buon rapporto con questo personaggio, soprattutto per il fatto che negli anni l’ha limitata e marchiata molto.

“Quel personaggio è diventato una gabbia. Da allora quale regista avrebbe più potuto affidarmi il ruolo, poniamo, di Medea?”, ha raccontato l’87enne al Corriere della Sera. Poi parla anche di Paolo Villaggio, svelando che nemmeno loro due erano amici. Negli anni hanno conservato, come dice lei stessa, il “disincanto degli attori” stimandosi a vicenda ma senza doversi stare per forza simpatici.