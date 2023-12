Anna Mazzamauro, compie 85 anni la “signorina Silvani” di Fantozzi/ La lunga carriera tra teatro, cinema e tv

Anna Mazzamauro compie 85 anni: la carriera tra cinema e teatro

Non solo la “signorina Silvani”: Anna Mazzamauro è molto, molto di più. L’attrice e cabarettista spegne oggi 85 candeline, un traguardo di vita importantissimo che si lascia alle spalle una carriera altrettanto importante e brillante. Il suo percorso artistico inizia alla fine degli anni ’60, quando apre nel cuore di Roma un piccolo teatro per spettacoli di prosa. Lì muove i suoi primi passi come attrice teatrale, ma in quel teatro si formarono anche Bruno Lauzi e i Vianella.

Anna Mazzamauro: "Nessuno mi ha mai detto che sono bella"/ "Ho paura di morire. Quel giorno vorrei che…"

A inizio anni ’60 si esibisce in diversi spettacoli di cabaret, dove raffigura personaggi femminili intelligenti e autoironici. Nel ’67, poi, arriva il debutto al cinema in Pronto… c’è una certa Giuliana per te di Massimo Franciosa. Ma la vera svolta arriva negli anni ’70, quando viene scelta da Paolo Villaggio per il ruolo della signorina Silvani, l’impiegata vamp nella serie di film sul ragioniere Ugo Fantozzi.

Anna Mazzamauro: "Nessuno mi ha mai detto che sono bella"/ "Ho paura di morire. Quel giorno vorrei che…"

Anna Mazzamauro: il debutto in tv, le candidature e la vita privata

Anna Mazzamauro si è spostata in numerosi campi professionali, dal teatro al cinema, sino alla televisione. Sul piccolo schermo, in particolare, ha condotto Scuola serale per aspiranti italiani per la regia di Enzo Trapani su Rai 2. Inoltre, ha collaborato con Corrado nel programma in diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma Gran Canal. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha anche ricevuto due prestigiose candidature al Nastro d’argento: nel 1976 come miglior attrice non protagonista per Fantozzi, e nel 1994 per Fantozzi in paradiso, nella medesima categoria.

Anna Mazzamauro: "Nessuno mi ha mai detto che sono bella"/ "Ho paura di morire. Quel giorno vorrei che…"

Sul fronte privato, Anna Mazzamauro è stata sposata con Bartolomeo Scavia, dalla cui unione è nata nel 1970 una figlia, Guendalina. A seguire, è stata sentimentalmente legata all’attore Nello Riviè, per vent’anni, fino alla morte di lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA