Anna Mazzamauro svela un retroscena su uno scontro avuto con Paolo Villaggio durante un'ospitata da Barbara D'Urso: cos'è successo

Anna Mazzamauro ha rilasciato una lunga e schietta intervista al Corriere della Sera, durante la quale è tornata a parlare del suo rapporto con Paolo Villaggio e del personaggi che l’ha resa nota: la signorina Silvani. Un personaggio che lei ha definito ‘una gabbia’, che l’ha accompagnata per tutta la sua vita. I rapporti con Villaggio, inoltre, non sono stati privi di scontri, e uno in particolare Mazzamauro lo ha ricordato nel corso dell’intervista.

L’attrice ha riportato a galla un battibecco avvenuto col celebre interprete di Fantozzi durante un’ospitata nel programma di Barbara D’Urso. “Andammo in tv insieme. Davanti alle telecamere fu durissimo. – ha ammesso Mazzamauro, ricordando poi l’accaduto – Quando la conduttrice, Barbara D’Urso, gli chiese come mi aveva scelta, lui rispose: ‘Come si sceglie un cesso’. Io allora ribattei, altrettanto cattiva: ‘Ma con quel cesso hai guadagnato molto’”.

Anna Mazzamauro, lo scontro con Paolo Villaggio e la rivalità con Milena Vukotic

Nel corso della chiacchierata, Anna Mazzamauro ha però raccontato come, dopo il programma, dietro le quinte, Paolo Villaggio si sia in qualche modo scusato con lei per l’uscita infelice. “Quando uscimmo dallo studio televisivo si avvicinò, mi guardò con tenerezza e mi disse: ‘Anna, sei bellissima’”, parole che bastarono a rasserenare i loro rapporti. I due, tuttavia, non furono mai davvero amici ma soltanto colleghi, cosa d’altronde vera anche per Milena Vukotic, con la quale Mazzamauro non aveva mai parlato prima di poco tempo fa: “In scena eravamo rivali. E non scherzo quando dico che noi attori veri crediamo ai personaggi che interpretiamo”, ha spiegato infatti l’attrice, ammettendo dunque l’inesistenza di un rapporto con la collega che interpretava la moglie di Fantozzi, Pina.