Anna Mazzamauro si racconta al Corriere a svela alcuni retroscena sulla sua carriera e il rapporto con Paolo Villaggio.

Anna Mazzamauro si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera partendo dal ruolo della Signorina Silvani nel film della saga “Fantozzi”. Un personaggio che le ha regalato successo e popolarità al quale, tuttavia, l’attrice non è particolarmente legata. «Se potessi, la strozzerei quella signorina Silvani. E’ diventato anche una gabbia. Da allora quale regista avrebbe più potuto affidarmi il ruolo, poniamo, di Medea? Ma se lo immagina, io che insulto Giasone? La gente pensa immediatamente alla Silvani che dice “merdaccia”», ha detto al Corriere.

Con Paolo Villaggio ha lavorato per diversi anni ma tra i due non nacque mai un’amicizia come ha dichiarato più volte la Mazzamauro e come ribadisce sulle pagine del Corriere: «Non eravamo amici se è quello che vuole chiedermi. E forse proprio per questo ci siamo stimati a vicenda. Sia lui che io abbiamo conservato il disincanto degli attori: mica dobbiamo essere per forza simpatici. E oggi ho il rimpianto di non avergli detto tante cose, belle e brutte. Ma d’altra parte fu lui stesso a mettere un paletto. Un giorno venne nella mia roulotte per ripassare la parte e io azzardai: “Paolo, ma perché io e te non ci vediamo mai al di fuori del set?”. E lui rispose: “Perché io frequento solo gente ricca e famosa”. Certo, penso che sia stata una delle sue tante provocazioni, ma mica poi tanto».

Anna Mazzamauro e l’amore: le parole dell’attrice

Anna Mazzamauro, nella lunga intervista rilasciata al Corriere, ha anche parlato d’amore che è è sempre stato presente nella sua vita sia per l’amore per il teatro che quello per un uomo: «Anche perché ho una figlia, Guendalina, la mia vita. Ho avuto un uomo, certo, che mi è rimasto accanto per venticinque anni e poi non ce l’ha fatta più».

Tornando indietro nel tempo, però, l’attrice ha spiegato di non ricordare il primo amore e svela di aver fatto un provino con Al Pacino: «Al Pacino ha scelto una mia foto per uno dei suoi film in lavorazione e le dirò di più: ho fatto anche il secondo provino. Vi dico solo che faccio la parte di una mamma calabrese in cucina. Vediamo come andrà a finire, di più non posso dire».

