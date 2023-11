Anna Mazzamauro: “Paolo Villaggio? Non siamo mai stati amici”/ “L’ultima volta che ci siamo incontrati…”

Anna Mazzamuro e il successo del personaggio della signorina Silvani

Anna Mazzamauro è stata una degli ospiti della puntata de La volta buona del 2 novembre, Nel salotto di Caterina Balivo, l’attrice ha ripercorso la sua straordinaria carriera che ha raggiunto l’apice interpretando la signorina Silvani nei film della saga di Fantozzi. “E’ un po’ una tragedia nella mia vita perché è stato un incontro magico, straordinario, tutto quello che ti pare, ma io volevo fare Medea ma tanti registi hanno sempre visto in me la signorina Silvani, ma va bene così. Chissà quante mie colleghe avrebbero voluto questa croce“, ha raccontato l’attrice alla Balivo.

Inevitabile, poi, la domanda della padrona di casa sul suo rapporto con Paolo Villaggio. L’attrice, così, svela che fuori dal set, non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto: “Io e Paolo non siamo mai diventati amici”, ha svelato l’attrice.

Anna Mazzamauro e l’ultimo incontro con Paolo Villaggio

Anna Mazzamauro e Paolo Villaggio, dunque, sono stati sempre e solo colleghi. Nessun rapporto d’amicizia tra i due attori che si incontrarono per l’ultima volta quando Villaggio era già sulla sedia a rotelle. “L’ultima volta che ci siamo incontrati eravamo in un corridoio. Lui, purtroppo, stava già sulla sedia a rotelle spinta dal figlio Piero. Io venivo dall’altra parte e ci siamo incontrati come i film western”, ricorda l’attrice.

“Io mi sono abbassata per stare alla sua altezza ed è successa una cosa bellissima. Lui ha preso il mio volto tra le mani e mi ha detto ‘come sei bella’. Lui, per me, è stato il mio momento magico”, conclude.

