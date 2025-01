Chi è Anna Moroni e il lungo sodalizio con Antonella Clerici a La prova del cuoco

Una grande passione per la cucina raccontata anche in televisione, dove ha conosciuto il successo soprattutto a La prova del cuoco su Rai 1. Anna Moroni, originaria di Roma e classe 1939, è una celebre cuoca nonché volto del piccolo schermo e la sua notorietà è dovuta soprattutto allo storico cooking show per anni condotto da Antonella Clerici; ha infatti partecipato a La prova del cuoco ininterrottamente per diverse edizioni tra il 2002 e il 2018, portando in scena tutta la passione per il suo lavoro, tra ricette sfiziose e vere e proprie lezioni di cucina.

Il sodalizio con la conduttrice è durato fino al 2018, anno in cui entrambe abbandonarono il programma; ad unirle è sempre stata una grande amicizia anche oltre il confine televisivo. Insieme, inoltre, hanno pubblicato diversi libri di ricette scritti a quattro mani, tra cui Oggi cucini tu, pubblicato in tre volumi tra il 2004 e il 2006, e Le ricette d’oro della “Prova del Cuoco” del 2007 ispirato alla storia del celebre programma Rai.

Anna Moroni e la vita privata: il marito Tonino e i figli Fabrizio, Paola e Alessandro

Oltre il confine televisivo, Anna Moroni è legata da una vita intera al marito Tonino Moroni, conosciuto quando entrambi erano adolescenti e con il quale ha condiviso un amore romantico. La coppia si è legata sentimentalmente negli anni ’60 e, dopo un fidanzamento durato pochi anni, si è sposata e dal loro matrimonio sono nati 3 figli, Fabrizio, Paola e Alessandro; Paola, tra l’altro, condivide con mamma Anna la grande passione per la cucina ed è spesso comparsa in tv, al suo fianco, durante diversi programmi.

In una vecchia intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, la cuoca televisiva aveva raccontato la longeva storia d’amore accanto al marito Tonino: “Ci siamo conosciuti quando io avevo 16 anni e lui 18. Un consiglio che posso dare alle giovani spose è di avere tanta pazienza. Possono succedere tante cose in un matrimonio, ma prima di mandarlo a monte bisogna pensarci tante volte specialmente se ci sono di mezzo i figli”.