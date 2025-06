Anna Moroni, cuoca e personaggio tv, in lacrime a La Volta Buona: “Mio figlio Alessandro ha rischiato di morire…”.

L’ultima puntata de La Volta Buona si apre sul matrimonio sfarzoso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ma anche oggi a prendersi la scena sono piuttosto i racconti semplici e quelli che più di altri emozionano e toccano il cuore. Nello studio di Caterina Balivo arriva Anna Moroni; protagonista nei format televisivi dedicati ai fornelli. Il focus non è però sulla sua passione, bensì sul suo percorso di vita fatto di difficoltà ma che l’hanno resa la donna e madre di oggi.

Caterina Balivo chiede scusa in diretta a Maria Giovanna Elmi: “Ho sbagliato”/ Pace fatta a La Volta Buona

Anna Moroni ha raccontato dei problemi di salute della mamma quando aveva solo 6 anni: “Andavo io a fare la spesa per lei”, un gesto che può sembrare banale ma considerando il fattore anagrafico è invece emblematico di come la nota cuoca sia dovuta crescere in fretta. “Tutto questo mi ha resa più forte, un valore che ho trasmesso anche ai miei figli”.

Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti?/ Le nozze, il segreto del loro amore e la malattia

Anna Moroni a La Volta Buona: “Per fortuna il Signore ha salvato mio figlio Alessandro…”

Proprio a proposito dei figli, e in particolar modo del primogenito Alessandro, Anna Moroni ha rivelato un retroscena doloroso che oggi fortunatamente può raccontare, seppur commossa, con un sorriso di sollievo. “Mio figlio Alessandro, che è prossimo a compiere 63 anni, tre anni fa ha avuto un ictus emorragico. Io sono morta dal dolore…”. Non è riuscita a trattenere le lacrime la cuoca, tempestivamente stretta in un toccante abbraccio da Elena Santarelli seduta al suo fianco a La Volta Buona. Anna Moroni ha poi aggiunto: “Per fortuna il Signore me l’ha salvato”.