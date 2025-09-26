Anna Moroni, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato di un piccolo incidente: “Devo portare il tutore…”.

Volto storico della televisione italiana nel merito dei format culinari, Anna Moroni è tra i personaggi più amati del piccolo schermo e ciò è dimostrato anche dall’ampia apprensione per le sue condizioni di salute dopo un incidente accaduto circa una settimana fa. La cuoca è stata oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontare della recente disavventura durante un breve viaggio.

Giancarlo Magalli scherza sulla malattia: “Ottima dieta, mi ha fatto perdere tanti kg”/ “Linfoma e 4 bypass…”

“Sono stata a Nerano, vicino Sorrento. Ero talmente felice che dopo la colazione usciamo, andiamo a vedere il borgo, poi tornando a casa non vedo lo scalino e… sono andata lunga!”, inizia così il racconto di Anna Moroni, arrivata a La Volta Buona con un vistoso tutore al braccio. La cuoca ha poi spiegato la dinamica dell’incidente: “Mi sono tenuta con il braccio e così sento subito un dolore alla spalla; vado al pronto soccorso e dalla lastra emerge che mi era uscita la spalla. Non avevo però tanto dolore, ho una soglia alta; poi mi hanno sedata un po’, un’altra lastra e mi hanno detto che devo portare il tutore”.

Enzo Avitabile, chi era la moglie Maria: il dolore dopo la sua scomparsa/ Le figlie Angela e Connie

Anna Moroni a La Volta Buona, come sta dopo la caduta: “Sono stata fortunata…”

Proprio questa mattina Anna Moroni – come raccontato a La Volta Buona – si è sottoposta alla prima visita di controllo per verificare la guarigione della spalla in seguito al costante utilizzo del tutore nei giorni successivi all’incidente. Fortunatamente, considerando anche il fattore anagrafico, le cose sembrano procedere decisamente per il meglio. “Stamattina ho fatto la visita di controllo e mi hanno detto che sono stata molto fortunata considerando la mia età”. Buone notizie dunque per l’amata chef e si spera che quanto prima possa rimuovere il tutore e tornare in piena forma.