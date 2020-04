Pubblicità

Come procede la quarantena di Anna Moroni? La celebre cuoca di Ricette all’italiana ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ed ha rivelato di aver «più da fare che nelle giornate normali, quando arriva la sera sono distrutta». L’ex volto de La Prova del Cuoco ha rivelato di alzarsi alle sei e, dopo la Messa del mattino di Papa Francesco, è tempo di dedicarsi alla cucina in vista del pranzo. Nel pomeriggio, invece, prima un po’ di tapis roulant e di dirette Instagram, poi una partita a burraco col marito e la cena.

Alla spesa, spiega la Moroni, ci pensano i tre figli: «Chi va al mercato e chi al supermercato, poi ognuno lascia le cose per gli altri nel garage che è diventato il loro punto di scambio. A me, invece, portano tutto a casa e io ricambio con piatti pronti. L’altro giorno ho fatto le ciambelline al vino rosso, ieri il ciambelline, oggi il passato di verdure e così via».

Anna Moroni: “Io, cresciuta nel dopoguerra, non spreco mai nulla”

Anna Moroni consiglia a tutti di inserire nella lista della spesa la farina – «ci si può fare di tutto: pane, pizza, focacce, pasta sfoglia e brisèe» – ma anche frutta e verdura di stagione. Nella dispensa spazio invece a pasta, riso, zuccheri e pelati, senza dimenticare il tonno «utile per condire un piatto di spaghetti».

Infine, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, la Moroni ha sfornato un consiglio che potrebbe tornare prezioso a molti: «Sono cresciuta nel dopoguerra, sono stata abituata a non sprecare mai nulla. Avanza la pasta? Perfetto, il giorno dopo possiamo preparare una frittata. E’ un piatto talmente buono che, a volte, lesso apposta un po’ di pasta in più per farla avanzare!».



