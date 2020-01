Anna Munafò/ “Mio marito Giuseppe Saporita? Lo conosco da anni” (Uomini e Donne)

Anna Munafò, dopo aver cercato l’amore sul trono di Uomini e Donne, senza molta fortuna, dopo la fine di un’altra storia d’amore ad un passo dall’altare, si è finalmente sposata. A conquistarla è stato Giuseppe, l’uomo a cui ha detto sì e che l’ha conquistato con semplicità. I due, però, non si sono conosciuti di recente. Come racconta l’ex tronista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Anna e il marito Giuseppe si conoscono da anni. “Mio marito si chiama Giuseppe, ė di Milazzo anche lui, ci conosciamo da quando eravamo piccolini! Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni quindi non c’era stato proprio modo. Ci siamo incontrati questa estate, i miei amici hanno organizzato una serata insieme al suoi amici e, incontrandoci quella sera, abbiamo forse parlato par la prima volta“, racconta Anna Munafò. Dopo i primi contatti, i due sono partiti da “amici” per la Grecia dove, poi, è arrivato il primo bacio.

Anna Munafò: “io e mio marito Giuseppe vogliamo tanti figli”

Felice e innamorata, Anna Munafò, dopo aver realizzato il sogno di sposarsi, spera di riuscire a realizzare anche quello di diventare mamma. “Abbiamo un sogno che ci accomuna ed é quello di creare una squadra di calcio: non con dei giocatori, ma con dei bimbi! Chissà se sarà possibile, ma nel frattempo speriamo di riuscirci! Lui viene da una famiglia numerosa, é il settimo di sette figli e a me l’idea di avere un po‘ di caos dentro casa non dispiace, anzi, dopo la mia esperienza di essere rimasta sola vorrei, se mi sarà possibile, avere più di qualche marmocchio in giro per casa!”, racconta l’ex tronista. Giuseppe, inoltre, oltre ad aver conquistato il suo cuore, ha anche fatto breccia in quello dei suoceri: “I miei genitori hanno accolto molto bene mio marito; devo dire che tutta la mia famiglia, i miei amici, tutti hanno subito trattato Peppe come uno di famiglia. Sa farsi voler bene, é un bravo ragazzo, che lavora, rispettoso e rispettato per la bella persona che é”, conclude.

