Anna Munafò, nuova avventura in arrivo/ L’ex Uomini e Donne lo annuncia ai fan: “Sono felicissima”

Anna Munafò e la nuova avventura professionale

Con un breve video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Anna Munafò ha annunciato una novità professionale che la rende davvero felicissima. Pochi secondi per annunciare la novità in attesa di poter svelare nuovi dettagli sul suo progetto. “Ragazziiiiii sono felicissima di condividere con voi questa mia nuova avventura …più in là vi dirò un po’ di più .. intanto grazie @uniscuole_official per avermi scelto come volto per la vostra campagna”, ha scritto su Instagram l’ex tronista.

Pochi dettagli sulla novità annunciata, ma nonostante tutto, la Munafò non nasconde l’entusiasmo per aver avuto tale possibilità., In attesa di saperne di più, i fan si sono già congratulati con lei.

Anna Munafò e la vita lontano dai riflettori

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne e aver trovato l’amore con Beppe Saporita con cui ha realizzato il sogno di formare una famiglia con la nascita del suo bambino, Anna Munafò ha scelto di condurre una vita lontano dalle luci dei riflettori. L’ex tronista, però, continua a mantenere un legame con i fan sui social condividendo foto e video delle sue giornate anche se lo fa con molta discrezione.

Sempre bellissima, innamorata della sua famiglia, la Munafò non nasconde di essere davvero felice per aver avuto la possibilità di tornare in pista con un’importante novità di cui, sicuramente, svelerà nuovi dettagli nelle prossime settimane.

