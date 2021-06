Anna Munafò: “Peso 92 kg, mi piace mangiare”/ L’ex Uomini e Donne: “L’importante è..”

Anna Munafò, pochi giorni fa, attraverso un post su Instagram, aveva raccontato di aver subito body shaming. Diventata mamma un anno fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo su peso. Dopo aver perso metà dei kg presi durante la gravidanza, Anna Munafò ha rimesso su peso. A raccontare tutto è stata la stessa ex tronista che, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage, si è raccontata parlando dell’aumento del peso e degli occhi della gente che nota quando esce. “Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena e sono scoppiata a ridere”, racconta Anna che svela di pesare 92 kg, ma di sentirsi bene con se stessa.

Anna Munafò: “Ritorno in tv? Farei l’Isola dei Famosi”

Anna Munafò si gode la sua nuova vita di mamma e moglie. Felice e serena del proprio corpo, confessa di non aver mai dato importanza all’aspetto fisico. “Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona (ride, ndr). I chili si prendono e si perdono. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa“, spiega ancora l’ex tronista a Fanpage. Dall’esperienza sul trono di Uomini e Donne sono passati anni. Oggi, la vita di Anna Munafò è completamente diversa, ma c’è un reality che farebbe volentieri. “L’unica cosa che farei in tv è L’isola dei famosi. Mi piace rischiare, mi piace l’avventura”, conclude.

