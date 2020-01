Anna Munafò si è sposata/ L’ex di Uomini e donne sorprende tutti e…

La sfortuna in amore di Anna Munafò è stata spazzata via dai botti di fine anno e da quella lunga cavalcata lungo la navata della Chiesa che ha fatto da location al suo sì. Ebbene sì, l’ex tronista di Uomini e donne ha finalmente piazzato la sua ancora sposandosi e lasciando tutti a bocca aperta in questo finale del 2019. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram pubblicando una sua foto in abito da sposa al fianco del suo amato e promesso sposo al grido di “Buon principio a noi” con tanto di cuoricino. In realtà nessuno si aspettava questo colpo di scena e non solo perché la bella siciliana è ormai quasi caduta nel dimenticatoio da parte dei fan del programma ma soprattutto perché lei stessa ha rinunciato a questo mondo dei riflettori per dedicarsi all’attività di famiglia nel mobilificio dei Munafò. I fan continuano a seguirla, almeno i fedelissimi, e oggi festeggiano insieme a lei questo nuovo inizio.

DAL FLOP CON EMANUELE TRIMARCHI E MATTEO MILIOTI ALLE NOZZE

Per Anna Munafò non sono state sempre rose e fiori e chi ha seguito Uomini e donne lo sa bene. La siciliana ha sofferto per la morte prematura della sorella in seguito ad un incidente stradale e aveva ritrovato il sorriso proprio a Uomini e donne al fianco di Emanuele Trimarchi, diventato poi la sua scelta. Ma con lui le cose sono durate solo qualche mese e la tronista si è ritrovata poi subito single salvo poi annunciare, nel 2017, di essere felicemente fidanzata con il personal trainer Matteo Milioti con il quale avrebbe dovuto sposarsi nel maggio del 2019 ma chiudendo con un altro niente di fatto qualche settimana prima. La delusione non l’ha fermata e, alla fine, l’amore è arrivato anche per lei, non possiamo che farle i nostri migliori auguri.

