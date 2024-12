Era forse tra le più attese, un ritorno che ancor prima di concretizzarsi aveva già il sapore dell’iconicità. Anna Oxa è salita sul palco di Reggio Calabria per la diretta de L’anno che verrà, Capodanno 2025 e il tripudio dal vivo si è proiettato immediatamente sul web in tutto il suo splendore tra ironia, venerazione e dichiarazioni d’amore.

Chi è Anna Oxa, carriera e vita privata/ Dai successi all'amore: i figli, 3 ex mariti e un ex compagno

Un meraviglioso medley quello portato sul palco da Anna Oxa; un regalo non da poco per il pubblico de L’anno che verrà, Capodanno 2025. Tanto è bastato per azionare il meccanismo ben noto dei social che tra meme e irriverenza ha accolto il ritorno della ‘divina’ con perle tutte da raccontare. “La trasformazione di Anna Oxa in Mara Venier si completerà nel 2025?”, questo un simpatico interrogativo posto da un utente su X. E ancora: “La divina è scesa in terra!”.

Anna Oxa/ "Adesso vivo tra le montagne", ecco perché ha deciso di allontanarsi dalla mondanità

Anna Oxa, gli auguri per il nuovo anno a L’anno che verrà, Capodanno 2025: “Liberatevi dei limiti”

L’esibizione di Anna Oxa a L’anno che verrà, Capodanno 2025 ha dunque scatenato una apoteosi di commenti sui social e non può che partire un sorriso nel leggere anche i commenti irriverenti per l’outfit: “Conciata come un punk londinese…”. Non sono mancati anche gli elogi per il suo essere ‘diva’ a prescindere: “Vivevo la serata in attesa solo del suo momento”, scrivono su X, “Che vocalizzi, la più grande”. Insomma, non poteva esserci ritorno più magnetico per Anna Oxa con la sua splendida performance a L’anno che verrà, Capodanno 2025.

Non poteva mancare anche il personale messaggio di auguri per il nuovo anno da parte di Anna Oxa, direttamente dal palco de L’anno che verrà, Capodanno 2025. “Mi auguro che quest’anno voi lasciate andare tutto ciò che non vi serve, tutto ciò che può essere per voi un limite: tanti auguri!”.

La Divina è scesa in terra.. TI AMOOOOOO #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/6Bk1hKTAlY — Wait Moment.. ⌚️ (@no_war9) December 31, 2024