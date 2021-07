Anna Oxa al Grande Fratello Vip 6?/ “Trattative in corso, manca la fumata bianca”

Non si fermano le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il cast che entrerà nella Casa di Cinecittà quest’anno non è stato ancora definito, tuttavia ci sarebbero già dei nomi considerati ‘certi’. Il portale Dagospia fa sapere infatti che “I primi cinque concorrenti ‘certi’ della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez”. A questi potrebbe aggiungersi Anna Oxa! Ebbene sì, la celebre cantante, che non ama però apparire nei salotti televisivi, potrebbe essere il colpaccio di Alfonso Signorini per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Anna Oxa al Grande Fratello Vip? Non è la prima volta che la cantante viene contattata

La fonte fa in effetti sapere che non è la prima volta che Signorini tenta di portare nella Casa di Cinecittà la cantante: “La premessa è d’obbligo: il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. – si legge – Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest’anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata”. Non c’è, dunque, ancora conferma sulla presenza di Anna Oxa nel cast, sembra invece esserci quella dell’assenza di Giovanni Ciacci, inizialmente dato quasi per certo come concorrente. Per ora, dunque, un cast che sembra promettere scintille e interessanti dinamiche.

