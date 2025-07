Chi è Anna Oxa, la cantante barese che ha ottenuto uno straordinario successo fin da giovanissima? Poi le vittorie a Sanremo nel 1989 e dieci anni dopo

Nata a Bari ma da papà albanese, Anna Oxa ha cominciato a cantare fin da quando era una bambina. Proprio nella sua città natale, la Oxa ha cominciato esibirsi quando era appena una ragazzina nei pianobar, accompagnando con la sua straordinaria voce il maestro Sabino Scianelli. A soli 15 anni per la Oxa è arrivato il primo 45 giri: a fine anni settanta, poi, il successo, grazie alla collaborazione con Ivano Fossati. Giovanissima, neppure diciottenne, Anna Oxa ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Fossati, cantando la straordinaria “Un’emozione da poco”, che si è classificata seconda.

Da quel momento è cominciata una fantastica carriera per Anna Oxa che l’ha portata a vendere oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo e a collaborare con i più grandi artisti d’Italia, come Roberto Vecchioni, Lucio Dalla e Rino Gaetano. E non finisce qui, perché Anna Oxa ha trionfato anche due volte al Festival di Sanremo, nel 1989 e nel 1999, la prima volta con “Ti lascerò” in coppia con Fausto Leali e dieci anni più tardi con “Senza pietà”.

Anna Oxa ha vissuto una carriera ricca di emozioni e grandi successi, alla quale ha accompagnato una vita privata tutt’altro che piatta. La cantante è stata sposata per ben tre volte. In prime nozze si è legata a Franco Ciani, musicista. Ha poi sposato Behdjet Pacolli, imprenditore kosovaro, e infine Marco Sansonetti, la sua ex guardia del corpo.

L’artista italo-albanese è mamma di due figli, nati dal batterista dei New Troll, Gianni Belleno: dunque nonostante i tre mariti, la Oxa ha messo al mondo Francesca e Qazim con un altro uomo, al quale è stata a lungo legata. Attualmente in giro per l’Italia con il suo tour, di recente Anna Oxa è stata protagonista delle dichiarazioni di Fabio Concato, che l’ha definita “bravissima” nonostante la comunicazione tra loro fosse “un disastro”. Tante liti e tanti conflitti, infatti, nonostante sul palco funzionassero.

