Nata da papà albanese e mamma italiana, Anna Oxa è originaria di Bari, dove è nata nel 1961. Fin da bambina Anna ha mostrato una forte propensione per il mondo della musica, esibendosi nei pianobar della sua città, accompagnata dal pianoforte. Il suo primo 45 giri è stato pubblicato quando aveva appena 15 anni.

Nel 1978, a 16 anni, la Oxa ha debuttato a Sanremo con “Un’emozione da poco”, prodotta per lei e scritta da Ivano Fossato. Arrivata seconda, riuscì a conquistar però il primo posto nella categoria “interpreti”, incantando dunque tutta Italia nonostante fosse giovanissima.

Nel 1989, con Fausto Leali, è riuscita a vincere proprio il Festival di Sanremo con il brano “Ti lascerò”, bissando poi il successo dieci anni più tardi con “Senza pietà”: in carriera, per Anna Oxo, sono state 15 le partecipazioni alla kermesse musicale sul palco dell’Ariston, un primato insieme a Milva, Peppino Di Capri, Al Bano e Toto Cotugno. Tra i riconoscimenti ottenuti da Anna Oxa nel corso della sua carriera, anche diversi premi: è stata inoltre concorrente del Festivalbar per 16 volte.

Di Anna Oxa di recente ha parlato Fabio Concato: i due insieme hanno lavorato nel “Viceversa Tour”: “Lei è bravissima, ma la comunicazione tra noi era un disastro. Pensavamo entrambi che l’altro fosse diverso” ha rivelato l’artista. Ma cosa sappiamo, invece, della vita privata di Anna Oxa?

Sono state tante le relazioni dell’artista italo-albanese, che si è sposata tre volte. Il primo matrimonio è stato con Franco Ciani, musicista, il secondo con Behgjet Pacolli, imprenditore e politico del Kosovo, e poi la terza con Marco Sansonetti, che è stato la sua guardia del corpo. Matrimoni poi terminati e che non hanno portato alla nascita di figli. Anna Oxa, comunque, è mamma: ha avuto due figli con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno.

