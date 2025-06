Chi è Anna Oxa, cantante di origine italo-albanese nata a Bari? I successi da giovanissima con le due vittorie a Sanremo. Nella vita privata tre mariti

Nata a Bari nel 1961, Anna Oxa ha cominciato a fare musica quando era una bambina. La passione e il talento l’hanno portata infatti fin da piccolina ad esibirsi nel pianobar della sua città, accompagnata al pianoforte del maestro barese Sabino Sciannelli. Aveva appena 15 anni Anna Oxa quando invece ha inciso il suo primo 45 Giri. Una carriera dunque cominciata da giovanissima per la cantante italo-albanese, che a soli 17 anni ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo con un brano scritto per lei da Ivano Fossati, “Un’emozione da poco”, conquistando il secondo posto.

Da quel momento è cominciata la grande carriera di Anna Oxa, che nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, “Oxanna”, con il singolo “Un’emozione da poco”. Negli anni seguenti, la Oxa ha cominciato a collaborare con grandissimi artisti come ad esempio Lucio Dalla e Rino Gaetano, con duetti che hanno avuto un successo straordinario. Nella sua lunga carriera, Anna Oxa ha preso parte per ben quindici volte al Festival di Sanremo, vincendo due volte la kermesse musicale: nel 1989 ha trionfato con “Ti lascerò”, insieme a Fausto Leali, mentre dieci anni più tardi ha vinto da solista con “Senza pietà”, arrivando invece al secondo posto anche nel 1997 con il brano “Storie“.

Anna Oxa, le storie d’amore e i due figli: da Franco Ciani a Marco Sansonetti

Non solo musica nella vita di Anna Oxa, che ha avuto diverse storia d’amore importanti e ben tre matrimoni. Per la prima volta, Anna si è sposata con il musicista Franco Ciani. Più avanti ha sposato Behgjet Pacolli, imprenditore originario del Kosovo. In terze nozze ha invece sposato Marco Sansonetti, che in passato era stato la sua guardia del corpo. Anna Oxa ha divorziato da tutti i suoi mariti, avendo due figli ma con nessuno di essi. I suoi ragazzi, Francesca e Qazim, sono nati infatti dalla storia con il batterista dei New Troll, Gianni Belleno.