Anna Oxa con “Sali (Canto dell’Anima)” a Sanremo 2023/ Nuove polemiche?

Anna Oxa: la prima a esibirsi a Sanremo 2023

Anna Oxa è stata la prima cantante in gara a esibirsi al Festival di Sanremo 2023. Uscire per primi e inaugurare la kermesse, si sa, è sempre molto difficile. La Oxa però è una veterana, per la 15esima volta sul palco dell’Ariston. La canzone, dal titolo “Sali (Canto dell’Anima)“, scritta anche dal leader dei Baustelle, invita a scavare nell’anima ed eliminando falsità e cattiveria.

Un inno alla rinascita. Il look sanremese della Oxa è da sempre controverso ma, questa volta, la cantante si presenta con uno stile più minimalista, firmato Dolce&Gabbana. Bionda platino con un’acconciatura spettinata, la Oxa ha indossato una lunga giacca asimmetrica, una gonna drappeggiata e vaporosa, per un look total black. Le uniche note di colore, oltre ai capelli, sono affidate al bianco cordoncino che adorna la chiusura della giacca. Ai piedi invece, gli anfibi. Libera dunque da ogni oggetto superfluo, come vuole il suo brano in gara.

Anna Oxa ai piedi della classifica di Sanremo 2023

La prima esibizione di Anna Oxa non è all’altezza delle passate, complice forse lo stato di salute o l’emozione. Al termina della prima serata, nella classifica provvisoria, la cantante si è posizionata ultima, ai piedi della classifica. Anna Oxa non ha reagito bene e, sui propri profili social, ha risposto alle numerose critiche ricevute, soprattutto quelle provenienti dalla sala stampa dei giornalisti, rei di non aver compreso al meglio il suo brano: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità“.

Anche nella classifica generale Anna Oxa è ventiseiesima. La sua prossima esibizione è prevista per questa sera, giovedì 9 febbraio.

Video: Sali (Canto dell’anima), Anna Oxa a Sanremo 2023













