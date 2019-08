ANNA OXA/ Dopo la malattia e i concerti annullati pronto il nuovo tour!

Anna Oxa non compare in pubblico da un bel po’. L’ultima volta che è stata in tv lo ha fatto su invito di Maria De Filippi, nel 2016, nell’ambito del talent show Amici. Questa sera, invece, apparirà a Techetechete’, che ripercorrerà la sua carriera insieme a quella di altre superstar del mondo della musica. “Apparirà” per così dire: a fare da protagonista sarà il suo passato, i suoi successi di anni e anni fa, quando era ancora la cantante-rivelazione dei mitici Eighties. Il suo punto di forza è sempre stato il look: con i suoi eccessi, la Oxa ha saputo catturare l’attenzione di una larga fetta di pubblico, facendosi strada in un’epoca di cambiamento e tenendo banco per un bel po’. Oggi, quel successo, resta un glorioso ricordo. Che comunque torna a rivivere quando si esibisce sul palco, a dire il vero sempre più raramente. A marzo 2018, Anna annunciò un tour estivo che avrebbe toccato le maggiori città italiane, da nord a sud. Una laringotracheite virale, però, le impedì di esibirsi ad Anzio e Loano, e i fan rimasero nuovamente delusi.

Anna Oxa e la sospensione del tour

Insomma, Anna Oxa sembra voler dedicarsi soprattutto alla famiglia, relegando uno spazio marginale alla musica e al suo lavoro. In quell’occasione, la società Ventidieci comunicò l’annullamento dei concerti per problemi di salute dell’artista: “Buongiorno, con la presente si comunica l’annullamento delle date di Anzio e Loano del tour Anna Oxa Voce sorgente a seguito del ricevimento da parte del management dell’artista di certificato medico per laringotracheite virale con richiesta di una settimana di riposo vocale e astensione dal canto. I biglietti saranno rimborsati secondo le normali procedure”. Ma le polemiche impazzarono, alimentate soprattutto dallo sfogo sul web della manager Milly Milano: “Mi chiedo se ha guadagnato ancora una volta il sistema Siae per i biglietti che ho comprato dopo che hanno annullato i concerti? Perché, mi hanno venduto i biglietti fino a stamattina?”. Dopo la cura a base di cortisone, la Oxa è tornata a cantare

Il tour 2019 di Anna Oxa

Anna Oxa è di nuovo in tour. Entro fine 2019 avrà girato l’Italia in lungo e in largo, e a novembre ci sarà spazio anche per una tappa all’estero (in Slovenia). Nel corso degli anni, la Oxa ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ma è stata anche molto criticata per via del suo carattere. In molti, infatti, la considerano un po’ troppo permalosa, oltre che irascibile ed esuberante. Ricordiamo le incomprensioni con Virginia Raffaele, qualche tempo fa, scaturite da un’imitazione che lei prese sul serio. Nello sketch, l’attrice comica calcava la mano sui suoi tratti distintivi, che come è noto non sono mai stati espressione di grande sobrietà. Ma fa tutto parte del personaggio (e del gioco delle parti, in questo caso).



