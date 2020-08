Anna Oxa e Nadia Toffa, video duetto in treno/ “Lei amava cantare, quella volta…”

Tra i servizi che lo speciale de Le Iene dedicato a Nadia Toffa manderà in onda questa sera, 13 agosto, ci sarà anche quello in cui la giornalista e inviata raggiunge Anna Oxa. Nelle brevi immagini riproposte in anteprima sul sito Mediaset, vediamo la spumeggiante Nadia salire su un treno con un enorme mazzo di fiori destinato ad Anna Oxa, che trova in uno dei vagoni. Dopo i saluti di rito, nel servizio la Toffa si accomoda al suo fianco e iniziano a parlare di musica e di canzoni. “Cantiamo ‘È tutto un attimo’”, chiede Nadia alla cantante che, in risposta, le chiede di cantare con lei. Alla fine l’esibizione passa ad una delle canzoni simbolo della Oxa: “Senza pietà”, quella “della donna guerriero”, sottolinea poi la cantante.

Nadia Toffa, Anna Oxa e il grande amore per la musica

Il duetto di Nadia Toffa e Anna Oxa è un bellissimo momento de Le Iene. D’altronde, come viene sottolineato anche nel servizio, “Nadia amava cantare”. Amava così tanto la musica che ha inciso una sua canzone, uscita però soltanto oggi. “Donna altalena” è il brano della giornalista, presentato dalla madre Margherita Rebuffoni. “Una bellissima canzone scritta e incisa da lei, ed è un brano sulla vita e sull’amore, in senso lato. Per l’uomo, per la donna, per i bambini e la natura, universale”, aveva già detto la signora parlando della canzone tempo fa e poi al Giornale di Brescia. “A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica”, ha poi concluso.





