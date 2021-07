Anna Oxa/ “I figli? Non ho mai detto questo sì o questo no. I mariti…”

Anna Oxa è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Camaleontica e sensuale, nel corso della sua carriera, ha sempre stupito il pubblico con i suoi look eccentrici, originale e mai banali. Un’artista capace di unire e dividere l’opinione pubblica a cui Techetechetè ha deciso di dedicare uno spazio nella puntata in onda questa sera su Raiuno subito dopo l’edizione delle 20 del tg1. Anna Oxa che lo scorso 28 aprile ha compiuto 60 anni, ha avuto una vita privata piena e ricca d’amore. Oggi, i suoi due grandi amori sono i figli Francesca e Qazim, nati dal suo secondo matrimonio con Gianni Belleno, ma che tipo di mamma è stata?

«Anzitutto, sono cresciuta con loro, per cui, non ho usato il senso di autorità, ho imparato attraverso di loro e attraverso la mia vita e perciò non mi sono mai presentata come la perfezione. Non ho mai detto questo sì o questo no. Ho dato loro la possibilità di fare delle esperienze, ma non di portarsele dietro rimanendo sempre uguali, senza evolversi», ha spiega la Oxa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ad aprile 2021.

Anna Oxa e l’amore: “Che importanza ha se amo o non amo?”

Anna Oxa è stata sposata tre volte. Il primo marito è stato Behjet Pacolli, il secondo Gianni Belleno, che è il padre dei suoi figli Francesca e Qazim, il terzo infine, Marco Sansonetti. Oggi, a 60 anni, che posto occupa l’amore nella sua vita? “Che importanza ha se amo, se non amo? Se farò 60 anni o ne ho fatti 40? Se piaccio o no? Ma chi se ne frega […] Un giorno, ho detto in tv: mi sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili”, dichiarava lo scorso aprile al Corriere. La vita privata di Anna Oxa resta top secret. L’artista, infatti, preferisce che si parli della sua carriera artistica.

