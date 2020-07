ANNA OXA/ Le polemiche dopo la morte del primo marito Franco Ciani (Techetechetè)

Iliriana Hoxha, in arte Anna Oxa, è tra le protagoniste della puntata di oggi di Techetechetè in onda su Rai Uno. Un martedì 14 luglio imperdibile dunque per tutti i fan della cantante nata a Bari e di origini albanesi della quale molti appassionati sentono la mancanza nei contesti musicali e artistici più importanti del panorama italiano, in primis quel Festival di Sanremo che la vide esordire a soli 17 anni, nel 1978, grazie al brano “Un’emozione da poco” scritto da Ivano Fossati che le valse il secondo posto all’Ariston. Intervistata un paio d’anni fa da Radio Nazionale Svizzera, la Oxa aveva lasciato intuire che da parte sua vi fosse ormai un completo disallineamento rispetto alle tendenze del momento: “Quando io ho iniziato c’era ancora la musica e, in effetti, se si ascolta bene, in quel periodo, c’erano ancora dei bei brani, delle belle creazioni. Da un certo punto in poi la cosa è finita. Si riusciva anche a creare, insieme a degli altri artisti, dei progetti: c’era la voglia di farli insieme, c’era l’amore per la musica. La musica era qualcosa che ti doveva isolare da tutto il resto, dove tu vivevi te stesso. Adesso non è così: adesso, innanzitutto, c’è una povertà totale di scrittura, c’è una povertà totale di saper vivere la musica con gli altri, insieme, e di farla, adesso c’è l’appartenenza a gruppi. Tutto è diventato, anche se da sempre il mondo ha viaggiato così ma in questa epoca è proprio prevalente, fine al vantaggio/svantaggio (che poi è solo uno svantaggio) di dire ‘faccio questa cosa perché casomai piace o perché mi frutta questo'”.

ANNA OXA A TECHETECHETE’

Negli ultimi mesi, di Anna Oxa, si è tornati a parlare per via della tragica morte di Franco Ciani, il suo primo marito trovato suicida in un albergo di Fidenza (Parma) dopo essersi soffocato con un sacchetto di plastica. Una fine atroce per il cantante e musicista bolognese, già coautore di alcuni grandi successi della stessa Anna Oxa. Sentita dal Corriere della Sera, l’interprete ha sollevato dei forti dubbi rispetto all’ipotesi che Franco Ciani sia morto suicida: “Faccio fatica a credere a questo gesto – ha detto – Sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”. Parole che non sono affatto piaciute a Manuela Falorni, l’ex attrice pornografica nota con l’appellativo di “Venere Bianca” attuale consorte di Ciani, che non ha apprezzato neanche la scelta da parte del quotidiano di contattare la Oxa: “Andare a chiedere alla sua prima moglie un parere su ciò che è successo, dopo 30 anni che non si scambiano neppure un ciao, e sentire la sua risposta mi fa venire il vomito!”. Polemiche a parte, su una cosa possono essere (quasi) tutti d’accordo: sulla grandezza dell’artista Anna Oxa. Ne avremo un assaggio questa sera a Techetechetè.



