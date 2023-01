Anna Oxa, nessuna intervista a Sanremo 2023/ “Pare non voglia essere fotografata”

Anna Oxa: nessuna intervista a Sanremo 2023

Anna Oxa torna al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Sali (Canto dell’anima)”, scritto con Kaballa e Francesco Bianconi, leader della band Baustelle. La cantante ha partecipato per quattordici volte alla kermesse musicale, risultandone vincitrice in due occasioni: la prima nel 1989 con “Ti lascerò”, in duetto con Fausto Leali e la seconda nel 1999 con “Senza pietà”. L’ultima partecipazione risale al 2011 con “La mia anima d’uomo”. Per il suo ritorno al Teatro Ariston, la Oxa ha deciso di non rilasciare interviste durante la settimana sanremese: “L’Artista Anna Oxa fino a metà febbraio non rilascerà interviste per motivi vincolanti… La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista che non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival”, ha fatto sapere lo staff della cantante sui social.

Già in occasione di Sanremo Giovani, nel dietro le quinte Anna Oxa aveva evitato Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico Amadeus, nelle vesti di inviata de La vita in diretta. Dopo che era salita sul palco per rivelare il titolo della sua nuova canzone, Anna Oxa è stata avvicinata dalla Civitillo: pur sorridendo e prendendo la mano di Giovanna, la cantante non si è fermata a rispondere alle sue domande. “È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano. (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)… Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso… Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok. C’è un bellissimo rapporto… Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno… Dai solito…”, aveva commentato lo staff della cantante sui social. Secondo quanto riportato da Pipol Tv “in questi giorni di prove la cantante, infatti, pare non voglia essere fotografata fuori dall’Ariston”, suscitando il disappunto di fotografi e giornalisti.

