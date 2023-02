Anna Oxa, perché lasciò l’Italia dopo la finale di Amici 2016?/ “Dovevo andarmene”

Anna Oxa: perché lasciò l’Italia nel 2016?

Anna Oxa è stata protagonista della prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani approdato in prima serata su Rai 2. La cantante ha rilasciato la sua prima intervista dopo averle negate nel corso del Festival di Sanremo, parlando anche di quanto successo durante la kermesse, come la falsa lite con Madame: “Una menzogna di una volgarità estrema”.

Durante la chiacchierata, Francesca Fagnani le ha chiesto chiarimenti su un episodio avvenuto nel 2016, quando la Oxa è stata giudice al Serale di Amici di Maria De Filippi: “Nel 2016, dopo la finale di Amici, lei ha scritto (o la sua agente) su Facebook ‘Anna Oxa lascia l’Italia subito dopo Amici per motivi di sicurezza’. Questa è una cosa importante. Motivi di sicurezza perché?”.

La risposta di Anna Oxa

Qual è stato il motivo che ha spinto Anna Oxa a lasciare l’Italia nel 2016? Interrogata da Francesca Fagnani a Belve, la cantane ha così risposto: “C’erano motivi che evidentemente dovevo andarmene. Non posso parlare di queste cose. Non è questione di ancora in corso. Non voglio entrare in dinamiche che sono state molto delicate, che sono state anche abbastanza toste. E quindi non voglio entrare in parti di storie o di episodi o di situazioni ed eventi che io ritengo siano alle mie spalle. E con le quali non voglio avere a che fare, con le quali non voglio minimamente neanche perdere tempo della mia vita”.

