Anna Oxa replica a Fedez: “non capisco suo problema”/ “Ha aggredito mia reputazione”

Anna Oxa replica a Fedez in merito all’accusa di essere stata “maleducata” per aver saltato la fila per le prove generali, secondo il rapper marito di Chiara Ferragni. Diversa invece la versione contenuta nella risposta a cura dell’ufficio stampa di Anna Oxa, che non ha tardato a far emergere il punto di vista della cantante in gara al Festival di Sanremo. L’ufficio stampa fa sapere che “La signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17. Siamo arrivate alle ore 15.50, come sempre in anticipo. Ci è stato detto che c’era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sarebbero dovute finire per tutti per motivi logistici”.

L’ufficio stampa di Anna Oxa sottolinea che in quel frangente “Ci è stato riferito che avevamo 8 persone davanti a noi (per le prove), dopo due ore che aspettavamo mancavano ancora 5 persone. Così, abbiamo chiesto come fosse possibile che solo 3 avessero fatto le prove, nell’arco di quel tempo…”. A quel punto “Ci hanno consigliato di spostarci nella red room perché probabilmente passavano avanti altri artisti che si trovavano lì. Considerato che la signora Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l’antibiotico (per la febbre che ha avuto), prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto, visto che comunque aspettavamo da 2 ore se poteva provare… È stato detto di sì ed ha provato. Fedez non l’ha nemmeno visto…”.

Anna Oxa, la risposta e la frecciatina a Fedez: “ma non c’era nessuno che…”

Ma la risposta dell’ufficio stampa di Anna Oxa alle dure parole del rapper Fedez non si è limitata a questo, perché prosegue così: “Non entreremo in merito a tante cose, per il momento se non per spiegare, solo i fatti, a difesa dei diritti della dignità della persona”. Lanciando anche una frecciatina: “Magari Fedez non dovrebbe prendersela con la signora Oxa perché non ha rapporti con lei, ma con chi eventualmente non avesse avuto rispetto in base ai suoi criteri di valutazione, nei suoi confronti. Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena… Non capiamo il suo problema, non c’era nessuno che poteva approfondire per non farlo sentire ignorato tanto da (non sappiamo se è vero), permettersi di aggredire l’onore e la reputazione di una persona?“.

Sui suoi canali social, nella giornata di ieri 10 febbraio Fedez aveva definito Anna Oxa come “veramente maleducata” perché, a suo dire, “c’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata ed ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore”.











