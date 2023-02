Anna Oxa rompe il silenzio dopo Sanremo 2023 a ‘Belve’/ “25esimo posto? Contenta perchè…”

Anna Oxa e il silenzio con i giornalisti a Sanremo 2023: la verità a Belve

Anna Oxa potrebbe tranquillamente essere definita la più rincorsa del Festival di Sanremo 2023, oltre la performance offerta alla kermesse canora. L’artista infatti, per ragioni vagamente accennate, si è infatti negata a tutte le emittenti non rilasciando nemmeno una parola durante l’esperienza sanremese. Il “caso” del suo silenzio è stato dibattuto tanto sui social che dai media, con non poche critiche in merito.

Anna Oxa ha però deciso di rompere il silenzio e per farlo ha scelto proprio la Rai; l’artista è stata infatti ospite di Francesca Fagnani nell’amato format Belve – in onda questa sera su Rai 2 – offrendo considerazioni su tutti i temi più dibattuti nelle ultime settimane. Nella clip introduttiva che circola sui social, sono già desumibili alcuni dei temi e delle dichiarazioni più scottanti trapelate dall’intervista di Anna Oxa, con particolare riferimento al silenzio stampa nei giorni di Sanremo 2023.

Anna Oxa, il suo personale giudizio sulla performance a Sanremo 2023: “Il vero voto è quello che…”

“I motivi del mio silenzio? Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare: potrebbero essere legate al periodo di Sanremo”. Parte con toni particolarmente enigmatici la verità di Anna Oxa in merito alla volontà di evitare qualsiasi intervista nel corso del Festival di Sanremo 2023: “Quando un artista o meglio, il suo management, dice che per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice, va bene“. Più chiaro qui il punto di Anna Oxa, che lamenta dunque una sorta di ingiustificata insistenza da parte dei media: “Non puoi tu condannare perché vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa”.

L’intervista di Anna Oxa rilasciata a Francesca Fagnani per Belve si impreziosisce anche con commenti relativi all’esperienza canora a Sanremo 2023 e sull’ipotetica percezione del feedback artistico. “Il 25esimo posto? Io sono contentissima perchè non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. La cantante si dice quindi soddisfatta al di là del risultato, e aggiunge: “La gente è fuori da quella sala stampa, è fuori da quelle aule. Non esiste un voto: il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se lei sente questa parola, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro”.











