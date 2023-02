Anna Oxa, “Sali”/ Testo complesso e critiche al look a Sanremo 2023

Anna Oxa con “Sali”: il percorso verso la finale di Sanremo 2023

In linea con la tendenza degli ultimi anni, anche al Festival di Sanremo 2023 è stato fino ad ora evidente il confronto tra diverse generazioni musicali, come dimostrato dal ritorno sul palco dell’Ariston di Anna Oxa. Con il brano “Sali”, la cantautrice vantava un discreto supporto prima che iniziasse la competizione a dispetto di quello che poi è stato il cammino delle 4 serate viste fino ad ora. Ad un passo dalla finale di Sanremo 2023, è lecito escludere Anna Oxa, in maniera piuttosto netta, dalle possibili sorprese nella parte alta della classifica.

Anna Oxa replica a Fedez: "non capisco suo problema"/ "Ha aggredito mia reputazione"

Il cammino di Anna Oxa a Sanremo 2023 con “Sali” è stato piuttosto sottotono, tra critiche ostinate per la resa vocale, per l’outfit scelto e addirittura per il testo del brano considerato da molti utenti in rete poco comprensibile. La serata di esordio, con i primi 14 cantanti in gara, l’ha portata ad occupare addirittura l’ultima posizione in classifica; posizionamento leggermente migliorato nella prima classifica generale dopo la seconda serata, occupando la 26esima posizione. Con il suo brano “Sali”, Anna Oxa non è riuscita a cambiare l’ordine degli addendi nemmeno dopo la terza sera, prima occasione con tutti gli artisti sul palco; scalando unicamente una posizione. Stabile in classifica anche dopo la serata dedicata ai duetti e alle cover, motivo valido per dubitare di un possibile cambio di rotta in vista della finale di Sanremo 2023.

Fedez contro Anna Oxa "Davvero maleducata!"/ "Chi ca*zo sei per scavalcare altri?"

Anna Oxa, i dati poco confortanti del brano “Sali” a Sanremo 2023

Il giudizio negativo del percorso fino ad ora di Anna Oxa a Sanremo 2023, in gara con il brano inedito “Sali”, è testimoniato anche dai dati relativi alle emittenti radio e dagli streaming. La classifica ufficiale delle canzoni più ascoltate la vede ancora relegata in ultima posizione nonostante i 226 passaggi radio. Stessa sorte anche per quanto riguarda gli streaming: fanalino di coda sia su Spotify che Amazon Music.

Il percorso di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 può essere dunque definito come una “banale” delusione; un ritorno come il suo è stato tanto acclamato quanto tradito dalla stessa artista. A partire dall’outfit; le scelte di abbigliamento sono sembrate quasi un manifesto della poca empatia con la competizione. Impressioni confermate da un brano ondivago e poco chiaro che non ha colpito né la stampa che l’opinione sui social. I suoi acuti forzati con il brano “Sali” sono già un meme in rete e non sembra poter lasciare un ulteriore traccia del suo percorso a Sanremo 2023. In vista della finale, per Anna Oxa le possibilità di scalare posizioni sono veramente ridotte all’osso; il pronostico più appropriato la vede oscillare dalla posizione attuale (25esima) all’ultimo posto.

"Sali (Canto dell'anima)" testo completo canzone Anna Oxa Sanremo 2023/ Un cuore puro

© RIPRODUZIONE RISERVATA