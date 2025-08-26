Anna Palpacelli travolta da uno scooter e uccisa a 65 anni: era la zia del tennista Marco Cecchinato

Una tragedia scuote da vicino il tennista Marco Cecchinato, il tennista italiano ha infatti perso la zia Anna Palpacelli, una persona centrale per il tennis siciliano e palermitano. La donna è stata infatti investita da uno scooter all’Addaura di Palermo, un intervento risultato fatale per la donna che a 65 anni ha perso la vita. Per Marco Cecchinato e la comunità tennistica si tratta di un grave e doloroso lutto.

Anna Tatangelo, chi è: da Sora a Sanremo a 15 anni/ “Pippo Baudo il mio maestro”

Una volta compresa la notizia, Cecchinato ha annullato un suo incontro previsto a Como per fare ritorno a Palermo, dove verranno celebrati anche i funerali nelle prossime ore con tutta probabilità. Cecchinato si trovava con Francesco Palpacelli, suo cugino, era molto attaccato alla zia Anna alla quale aveva anche dedicato la qualificazione alla Coppa Davis nel 2018. Un lutto che scuote nel profondo Marco Cecchinato, travolto da un dramma improvviso e che lo ha chiaramente portato a rivedere il piano dei prossimi impegni.

Wilma Goich confessa: "Ricevo attenzioni dai giovanissimi"/ "Non voglio un uomo più vecchio di me"

Marco Cecchinato annulla gli impegni: il saluto ad Anna Palpacelli

Sono ore di grande dolore per il tennista italiano ed ex numero 16 al mondo, che ha salutato improvvisamente la zia alla quale era profondamente legato. A dare la notizia del drammatico addio p stato anche un volto noto tennistico: “Sono veramente distrutto – commenta Marcello Giliberti, il presidente del Telimar – considerato che, prima che una nostra socia, era una carissima amica”. Una morte che lascia un vuoto profondo nella comunità siciliana.

Marco Cecchinato nei prossimi giorni sarà vicino alla famiglia e aggiornerà poi i fan riguardo a un possibile ritorno in campo dopo l’ultimo saluto alla zia Anna Palpacelli.

Gianni Morandi lascia i social: annuncio ‘choc’ e fan spiazzati/ “Ho deciso di prendermi una pausa perchè…”