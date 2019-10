Anna Pannocchia in esterna con Costantino Vitagliano/ Massaggi hot a Pomeriggio 5

Si surriscalda l’atmosfera nello studio di Pomeriggio 5 quando fa il suo ingresso in studio un ospite in particolare: Anna Pannocchia. Questo perché l’attrice è la protagonista di un’esterna abbastanza piccante con Costantino Vitagliano. Barbara d’Urso, in studio, svela che la Pannocchia ha infatti preso una cotta per Daniele Interrante che, purtroppo, è già impegnato. Per questo ha deciso di trovarle un altro uomo con il quale uscire. E chi meglio dell’ex collega di Interrante, Costantino Vitagliano? Così la conduttrice manda in onda l’incontro dei due in un centro benessere, che parte subito con il cambio d’abiti della Pannocchia, seguito da un piccante massaggio che Costantino le fa su tutto il corpo. I ruoli si invertono ed è poi la Pannocchia a massaggiare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Anna Pannocchia ospite a Pomeriggio 5

Segue un bagno in piscina e qualche gioco in acqua. Il filmato finisce e si torna in studio, dove qualcuno nota che le mani di Costantino hanno toccato un po’ troppo nel corso del massaggio. L’atmosfera è ironica e divertita, eppure solo qualche giorno fa, Anna Pannocchia ha raccontato di un periodo molto brutto della sua vita, caratterizzato da quattro esaurimenti nervosi ai quali è susseguita la perdita del suo lavoro. L’attrice ha tirato in ballo anche Maccio Capatonda, dichiarando: “All’improvviso è sparito, senza dare spiegazioni, ha raccontato. Non so cosa sia successo. Okay, Maccio non ha più telefonato, ma io ci sono rimasta così male che non sono andata a bussare a nessuno. Anche perché mi sono sempre trovata così bene con lui che non ho mai voluto lavorare con altri registi.”

